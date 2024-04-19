مخاوف من انتشار وباء جديد.. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. وخبراء: سيؤدي إلى وفاة حوالي نصف المصابين

دقت منظمة الصحة العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، ناقوس الخطر بشأن إمكانية ظهور وباء جديد في ظل الانتشار المتزايد والمقلق لمرض مميت.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أن عددا من الدول قد تشهد وباءً آخر وسط الانتشار المتزايد لمرض قد يكون مميت.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار أنفلونزا الطيور يمثل مصدر قلق كبير حيث تم تسجيل 463 حالة وفاة من بين 889 حالة إصابة بشرية بين عامي 2003 و2023، قائلة إن تفشي المرض على نطاق واسع قد يؤدي إلى معدلات وفيات مرتفعة بشكل غير عادي.

انتشار أنفلونزا الطيور في العالم

وتسبب النوع الفرعي المميت للغاية من أنفلونزا الطيور (H5N1) في انخفاضات مدمرة في أعداد الطيور بعد ظهوره في أوروبا في عام 2020، وقد قفز مؤخرًا إلى الأبقار والقطط والفقمات والآن البشر.

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ونتيجة لذلك، زاد هذا من خطر أن يصبح الفيروس أكثر قابلية للانتقال بين البشر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لا يوجد حاليًا أي دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، لكن الخبراء يحذرون الآن من أنه إذا تغير هذا، فإن الوباء الناتج سيكون أكثر خطورة من كوفيد.

انتشار أنفلونزا الطيور بين البشر سيؤدي لوفاة حوالي نصف المصابين

ويقول الخبراء في منظمة الصحة العالمية إن انتشار جائحة أنفلونزا الطيور بين البشر سيؤدي إلى وفاة حوالي نصف المصابين بسبب المرض.

وقال جيريمي فارار، كبير العلماء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة:"أعتقد أن هذا لا يزال مصدر قلق كبير"، وأوضح:"أن مصدر القلق الأكبر بالطبع هو أنه عند إصابة البط والدجاج ثم الثدييات بشكل متزايد، يتطور هذا الفيروس الآن ويطور القدرة على إصابة البشر ومن ثم بشكل حاسم القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر".

وأضاف"عندما تنضم إلى مجموعة الثدييات، فأنت تقترب من البشر... هذا الفيروس يبحث فقط عن مضيفين جدد"، ووصف أنفلونزا الطيور بأنها جائحة عالمية حيوانية المصدر مع قلق العلماء من انتشارها بين الحيوانات المختلفة على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على أنها تنتشر بين البشر.

ظهور إنفلونزا الطيور بين الثدييات

وانضمت الأبقار والماعز إلى قائمة الأنواع المتضررة، الشهر الماضي، وهو تطور مفاجئ للخبراء لأنه لم يكن من المعتقد أنها عُرضة لهذا النوع من الأنفلونزا.

وقالت المنظمة إن انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة بين العديد من أنواع الثدييات، بما في ذلك الماشية المحلية بالولايات المتحدة، أدى إلى زيادة خطر انتقال الفيروس إلى البشر.

وذكرت السلطات الأمريكية هذا الشهر أن شخصًا في تكساس يتعافى من أنفلونزا الطيور بعد تعرضه لماشية حلوب، وأن 16 قطيعًا في ست ولايات أصيبت على ما يبدو بعد تعرضها لطيور برية.

وعلق جيريمي فارار، كبير العلماء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: "أعتقد أن هذا لا يزال مصدر قلق كبير، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأضاف "فارار": "القلق الأكبر بالطبع هو أنه عند إصابة البط والدجاج ثم الثدييات بشكل متزايد، يتطور هذا الفيروس الآن ويطور القدرة على إصابة البشر ومن ثم القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر، وحتى الآن لا يوجد دليل على أن فيروس H5N1 ينتشر بين البشر، لكن بالنظر إلى مئات الحالات التي أصيب فيها البشر بالعدوى من خلال الاتصال بالحيوانات على مدى الـ20 عامًا الماضية، فإن معدل الوفيات مرتفع بشكل غير عادي.

ومنذ عام 2003 إلى 2024، تم الإبلاغ عن 889 حالة و463 حالة وفاة ناجمة عن فيروس H5N1 في جميع أنحاء العالم من 23 دولة، وفقًا لـ منظمة الصحة العالمية، ما جعل معدل الوفيات بسبب الحالات يصل 52%.

لقاحات وعلاجات إنفلونزا الطيور

وقال فارار: إن "حالة الإصابة البشرية الأخيرة في الولايات المتحدة بعد الاتصال بحيوان ثديي مصاب تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة. فعندما تنضم إلى مجموعة الثدييات، فأنت تقترب من البشر"، محذرًا من أن "هذا الفيروس يبحث فقط عن مستقبلين جدد".

ودعا إلى زيادة المراقبة، قائلًا إنه "من المهم للغاية فهم عدد الإصابات البشرية التي تحدث، لأن هذا هو المكان الذي سيحدث فيه التكيف مع الفيروس".

وأضاف: "أنه لأمر مأساوي أن أقول ذلك، لكن إذا أصبت بفيروس H5N1 ومت فستكون هذه نهاية الأمر، إما إذا تجولت في المجتمع ونشرته إلى شخص آخر، فإنك تبدأ في انتشار الوباء".

وقال إن الجهود جارية من أجل تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس H5N1، وشدد على الحاجة إلى التأكد من أن السلطات الصحية الاقليمية والوطنية في جميع أنحاء العالم لديها القدرة على تشخيص الفيروس.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو إذا وصل فيروس H5N1 إلى البشر وانتقل من إنسان إلى آخر"، فإن العالم سيكون "في وضع يسمح له بالاستجابة الفورية"، داعيًا للوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص.