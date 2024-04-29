أول قيادية من ذوى الهمم بتاريخ الأزهر: هذه كواليس تعييني.. وأسعى لتحسين التواصل بين المعلمين والطلاب (حوار)

>> عمليات تقييم واختيار القيادات تتم بشفافية ودون محاباة.. والكفاءة هي المعيار

خلال الأيام الماضية كلف قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغنى، رانيا إبراهيم شحاتة، للقيام بمهام رئيس إدارة المعادى التعليمية التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، لتكون أول امرأة فى تاريخ الأزهر من ذوى الهمم تتولى هذا المنصب، وذلك تنفيذًا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

«فيتو» بدورها حرصت على إجراء حوار مع رانيا شحاتة لمعرفة كواليس قرار اختيارها وما تنتوى فعله فى مهمتها الجديدة.

*فى البداية.. حدثينا عن كواليس القرار وكيف تم إبلاغك به؟

البداية كانت بإعلان رسمى عن شغل وظيفة مدير إدارة المعادى التعليمية بالأزهر الشريف، تقدمت بأوراقى دون التفكير فى كونى من ذوى الهمم، خاصة أنى وجدت نفسى مستوفية لجميع الشروط المقررة، وكنت ضمن سبعة من المتقدمين لشغل المنصب، وخضت المقابلات الرسمية أمام اللجنة المشكلة للاختيار مع أقرانى، ثم بعد ما يقرب من شهر، جاءنى الخبر أنه وقع الاختيار علىّ وتم قبولى لهذا المنصب، وبعدها تسلمت قرار تكليفى، وبدأت مباشرة مهام عملى منذ لحظة صدور القرار.

وأود وأنا فى هذا المقام، أن أتوجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور، محمد الضوينى، وكيل الأزهر، ومن خلفهم الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على وضع وثقتهم فى وتكليفى بهذا المنصب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بى، كما أدعو الله أن يعيننا على تحمل المسئولية ويوفقنا لكل ما فيه الخير للأزهر وطلابه والمسلمين جميعا.

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*هل حدث تواصل مباشر من أحد قيادات الأزهر قبل صدور القرار؟

على العكس تماما، فمنذ اللحظة التى تقدمت فيها بأوراقى لشغل المنصب، لم يتواصل معى أحد على الإطلاق، إلا عند تهنئتى بأن قرار اللجنة قد وقع علىّ لشغل المنصب، والاستعداد لاستلام مهام العمل، وكنت وقتها أباشر مهام عملى السابق، كما أن عمل اللجنة القائمة على الاختيار، ومداولاتها تتم بسرية تامة، ولا أحد يعلم بالنتيجة إلا عند صدور القرار، وهذا أن دل فإنه يدل على أن عمليات التقييم والاختيار تتم بكل شفافية، فالمعيار هو الكفاءة والملاءة لشغل المنصب من دون أية محاباة.

*بالحديث عن المناصب، ما هى السياسة التى سوف تعملين بها مع الطلاب والمعلمين؟

المعلم والطالب هما محوران أساسيان من محاور العملية التعليمية فى أى منظومة تعليمية، لذا من المهم أن نعمل على تحسين وتسهيل عمليات التواصل بينهما، فلا يمكن أن نرتقى بالعملية التعليمية من دون أن يكون هناك وئام بين المعلمين وطلابهم، وهذا ما سنعمل على إرسائه، فكلما كان هناك احتواء للطالب من المعلم، كان ذلك أفضل، كما سنعمل أيضًا على إتاحة الفرصة لجميع المعلمين والعاملين فى المعاهد الأزهرية لتقديم الأفكار التى تسهم فى النهوض بجودة التعليم، فضلا عن إقامة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تسهم فى صقل المهارات الشخصية للطلاب وتنمية مهاراتهم.

*ما هى آخر تعليمات قطاع المعاهد بشأن انتظام امتحانات الشهادة الثانوية؟

الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على متابعة كل ما يخص العملية التعليمية، وفيما يخص الشهادة الثانوية، فهو يتابع دائمًا مدى جاهزية المعاهد الأزهرية لامتحانات الثانوية الأزهرية، لضمان سير الامتحانات بشكل لائق بما يحقق المرجو منها، كما يؤكد أيضًا على مدى توافر الأدوات واللوجستيات اللازمة بغرف التصحيح والكنترولات فضلا عن التشديد على ضرورة مراعاة كل ما فيه الصالح للطلاب والطالبات خلال أداء الامتحانات.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"