أحمد سليمان يوجه رسالة لروح العامري فاروق بعد زيارة مجلس الأهلى للقلعة البيضاء

الأهلي، حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة لروح الراحل عامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة نادي الزمالك اليوم، وقام مسئولو الأبيض بلفتة طيبة ووضع بوكيه ورد في مكان الراحل العامري فاروق.

ونشر أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للعامري فاروق قائلا: “كنت أتمنى تكون معنا رحمة الله عليك”.

وشهدت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الزمالك تدافع كبير وتكسير الباب الرئيسي للمبنى الإداري الجديد بنادي الزمالك والذي كان يجمع مجلسي إدارة النادي الأهلي والزمالك، وذلك بسبب سوء التنظيم.

ومن ناحية أخرى حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

وبدوره أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

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وأوضح الكابتن الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين

قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

الزيارات التاريخية بين الأهلي والزمالك

وزيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك الأولى منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات.

وشهدت السنوات الماضية توتر في الأجواء بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك ومشاحنات بيهما أعقبها الدخول في نزاع قضائي بين رئيسي مجلس الإدارة تم تداوله في ساحات المحاكم بين رئيس الأهلي ورئيس الزمالك السابق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وستكون شاهدة على عودة العلاقات الوطيدة بين القطبين الكبيرين الممتدة منذ أكثر من 100 سنة.

وجاءت آخر زيارة رئيس لمجلس الأهلي إلى الزمالك في عام 2009،عندما زار حسن حمدي رئيس الأهلي، نادي الزمالك بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات بناء على دعوة من الآخير للتعاون في بعض القضايا المشتركة.

وسبقتها زيارة في أواخر الثمانينات الزيارة التي قام بها حسن أبوالفتوح رئيس نادي الزمالك السابق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل محمد عبده صالح الوحش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

كما سبق للمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق بزيارة لنادي الزمالك برفقة مجلسه بعدما أبلغ الراحل حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك التاريخي الراحل صالح سليم بأنه سيقوم بزيارة النادي الأهلي برفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورموز الزمالك لتهنئته بالفوز في انتخابات القلعة الحمراء للمرة الأولى في عام 1980، ولكن صالح سليم تحدث مع “زامورا” وأبلغه بأنه هو من سيقوم بزيارة الزمالك برفقة مجلسه الجديد للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين، واستقبل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حلمي زامورا، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم في مقر القلعة البيضاء لتقبّل التهنئة من رمز نادي الزمالك ورئيسه التاريخي.