الإثنين 19 فبراير 2024
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اقتصاد

سعر الجنيه الذهب، وصل لـ29 ألف جنيه الآن بالأسواق (آخر تحديث)

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، استقر  سعر الجنيه الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024، ليسجل سعر الجنيه الذهب الآن بحركة التعاملات حوالى 29000 جنيه.

الاستثمار في الجنيه الذهب

يفضل البعض الاستثمار في الذهب، كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ بها. 

 

الجنيه الذهب |، فيتو 

 

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

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1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

الجنيه الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

ورصدت “فيتو” أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4142 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3625 جنيها للشراء بالسوق المحلي. 

وتنشر “ فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 على نحو 4142 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3625 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3107 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه

 

 

 

الجنيه الذهب، فيتو 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف: 

ويتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.

 

 

 

الجنيه غير المغلف: 

غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

 

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر. 

 

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