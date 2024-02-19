الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

منطوق الحكم كامل، الإعدام والمشدد 15 سنة للمتهمين بـ جماعة حازمون الإرهابية

محاكمة متهمين،فيتو
محاكمة متهمين،فيتو

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة 2 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقًا وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وقضت ببراءة متهم واحد وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

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حيث قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية بالإعدام شنقا عما نسب إليهم. 
كما قضت بمعاقبة كل من عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش وعماد عبد الكريم شحاته علي جلال سائق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب قضائهما مدة العقوبة المقضي بها وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. 

 

وقضت المحكمه ببراءة مصطفى علوبة عبد البديع حسن - موظف فيزيائي بمصلحة الجمارك وزارة المالية مما أسند إليه.


مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

 

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جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

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