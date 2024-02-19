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أخبار مصر

إلغاء رحلتي مصر للطيران إلى ألمانيا بسبب الإضراب في مطار ميونخ

إلغاء رحلتي مصر للطيران،
إلغاء رحلتي مصر للطيران، فيتو

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه تقرر إلغاء الرحلتين رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونخ، ورقم MS788 بخط سير ميونخ/ القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، في ضوء الإشارة إلى التعليمات الواردة  من إدارة مطار ميونخ الألماني، التي تفيد بتنظيم إضراب في المطار غدا.

وناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران عملاءها المسافرين على الرحلات  المذكورة  بضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران.

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وأوضحت مصر للطيران، حقيقة ما تناوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار تذاكر طيران داخل مصر بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى.

حقيقة إصدار شركة مصر للطيران تذاكر بالعملات الأجنبية

 

وأكدت شركة مصر للطيران، أنها ملتزمة بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى والتى تنص على الآتى:

١- إصدار تذاكر الطيران من داخل البلاد والتى تبدأ من جمهورية مصرالعربية إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصرى).

 

٢- عدم إصدار أي تذاكر من داخل مصر للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية.

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