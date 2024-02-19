انتقادات لرئيس السكك الحديدية بمحلية النواب.. والسجيني يوجه رسالة للحكومة

اعترض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تغيب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اجتماع اللجنة اليوم، للرد على طلبات الإحاطة في حدود اختصاصه.

مناقشة طلبات إحاطة باجتماع محلية النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ولاء عبد الفتاح، الأل بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالك وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطر على حياة المواطنين.

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رفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية

وتضمن الطلب الثاني، بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة عزبة عقل - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالك وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطر على حياة المواطنين.

غياب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاجتماع

وقال رئيس محلية البرلمان: مجلس النواب له هيبته ومكانته، كان على رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يرسل خطابا بالاعتذار عن الحضور، بسبب الالتزام في موعد أو مهمة أخرى.

نائب يوجه الحكومة بدراسة العلاقة مع البرلمان

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حديثة لمسئولي الحكومة، قائلا: "ياريت تاخدوا دورة تثقيفية عن علاقة الحكومة بالبرلمان".

وناقشت اللجنة في اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية - حي الزيتون - بمحافظة القاهرة، بالرغم من موافقة محافظ القاهرة على إدراجه بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتم إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، أن ميدان الحلمية بحي الزيتون يشهد كل يوم حوادث حيث توجد مدرسة في الميدان، قائلا: "الناس استغاثت وتقدمت بطلب لمحافظ القاهرة لإنقاذ المواطنين".

وأوضح النائب، أن رد المحافظة، جاء بأنه سيتم عمل كوبري مشاه في 2021، نزول نزلت لجنتين خلال العامين الماضيين لتحديد مكان الكوبري وحتى الآن لم يتم التنفيذ، قائلا: "ولا يوجد أي استجابة ومش لاقي رد أقوله للناس".

فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مش بنجيب مسئولين الحكومة علشان نضايقهم، ولكن علشان الدولة تنجح، كل الطرق اللي بتتعمل من هيئة الطرق والكباري تفتقد السلامة العامة".

وأشار إلى أن الأولويات مختلفة بين الحكومة وبين مجلس النواب، قائلا: "الرئيس السيسي يضع المواطن رقم واحد، لكن الحكومة مش عاملة رقم للمواطن".