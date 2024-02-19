وزيرة الهجرة: أحد المصريين نجح في وضع معيار لضغط الصور الرقمية

قال وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي كل يوم فخرنا بيزيد بنجاحات أولادنا حول العالم، وحرصهم على اكتساب المعرفة والخبرة ونقلها للوطن.

وقالت عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: النهاردة قصة متميزة لابننا "عبد الرحمن سليم"، طالب الدكتوراة في البرتغال، وفي نفس الوقت مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا".

واستكملت قائلة "عبد الرحمن نجح مع زملائه في الفريق في وضع معيار لضغط الصور الرقمية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن مسابقة أطلقتها منظمة عالمية ومعروفة اسمها "JPEG"، واللي بتصمم معايير لضغط الصور الرقمية".

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عبد الرحمن سليم،فيتو

وأشارت وزيرة الهجرة عبد الرحمن وفريقه نجحوا في تقديم حلول بالذكاء الاصطناعي لضغط البيانات ثلاثية الأبعاد من نوع النقطة السحابية، وقدموا حل، كان الأفضل في الأداء مقارنة بالحلول الأخرى، باسخدام تقنيات التعلم العميق، وتم اختياره حتي يكون هذا البحث معيار المستقبل في هذا المجال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واختتم حديثها قائلة “قصص نجاح المصريين لا ينتهي ودايما فخورة بيهم، ومنتظرة قصة نجاح من كل فرد من 14 مليون بطل بالخارج”.