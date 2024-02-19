دوري أبطال أفريقيا، انتظام ثلاثي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق

دوري أبطال أفريقيا، انتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم وسام أبو علي، لاعب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأحمر، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد وفي إطار التحضيرات لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقبلة.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي وميديما الغاني

وتقام مباراة الأهلى وميديما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميديما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

مشوار ميدياما الغاني بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الغانى 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في أربع مباريات وأحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفًا.

مباريات ميدياما الغاني بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- ميدياما الغاني 1-0 ريمو ستارز النيجيري ذهاب دور الـ 64

2- ميدياما الغاني 0-1 ريمو ستارز النيجيري إياب دور الـ 64 (3-2) ركلات الترجيح

3- ميدياما الغاني 3-1 هوريا الغينى ذهاب دور الـ 32

4- ميدياما الغاني 1-2 هوريا العينى إياب دور الـ 32

5- ميدياما الغاني 0-3 الأهلى الجولة الأولى بدور المجموعات

6- ميدياما الغاني 2-1 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

7- ميدياما الغاني 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثالثة بدور المجموعات

8- ميدياما الغاني 0-3 يانج افريكانز التنزاني الجولة الرابعة بدور المجموعات