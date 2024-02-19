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أخبار مصر

«مصر للتميز الحكومي» تعقد اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة أسيوط

اجتماع لجنة تحكيم
اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة أسيوط،فيتو

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة أسيوط فى نسختها الثانيه - عبر الفيديو كونفرانس- وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير البريطانية، الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية، والدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية، يأتي بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، كما تعمل منظومة الجوائز الداخلية على خلق التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

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وكان قد تقدم للجوائز الداخلية بجامعة أسيوط ١٣ كلية فى فئة "الكليات الحكومية" وعدد ١١ فريق عمل عن فئة "أفضل فريق عمل" ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانيه ٥ كليات وفريق عمل، تمهيدًا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة فى جائزة مصر مصر للتميز الحكومي فى دورتها الرابعة ٢٠٢٤ كما تم الاستعانة بـ ١٢ مقيما داخليا ورئيس فريق و٢ مسؤولي جودة.

وحضر الاجتماع إسراء حسنى، مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي، أسامة السيد، أمين الجامعة المساعد، محمد عباس دردير، مدير التقييم بالجائزة الداخليه للجامعة.

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