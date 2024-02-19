التفاصيل الكاملة لانتخابات شعبة المحررين الرياضيين بعد الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، أنها تلقت خلال فترة التنازلات والطعون طلبات تنازل أسامة دعبس، المرشح على منصب نائب رئيس الرابطة، والزملاء نادر عبد الباقي، ومحمد تركي، ومحمد القاضي، وياسر التهامي، المرشحين على منصب عضوية المكتب التنفيذي.

يذكر أنه تم باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير الجاري.

انتخابات المحررين والنقاد الرياضيين

وأعلنت اللجنة اليوم الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

وتجرى الانتخابات يوم الإثنين الموافق 4 مارس المقبل من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).

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أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

وتضم اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، عن الكشف النهائي أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

رئيس الرابطة

1 حسن طاهر حسن خلف الله حسن خلف الله الأهرام

2 محمد يحيى محمد يوسف محمد يحيى يوسف الأخبار

نائب رئيس الرابطة

1 إبراهيم جمال عبد الله محمد مدكور إبراهيم مدكور أخبار اليوم

2 أحمد محمد اسماعيل أحمد اسماعيل أخبار اليوم

3 عمر يحيى عبد الرحيم عبد الرحمن عمر الأيوبي اليوم السابع

أمين الصندوق

1 أحمد السيد أحمد عبد الفتاح أحمد الاحمر الجمهورية

2 إيهاب الجنيدي محمدي إيهاب الجنيدي المصري اليوم

3 إيهاب محمد حسين شعبان إيهاب شعبان الجمهورية

أعضاء المكتب التنفيذي

م الاسم الاسم الصحفي الجريدة

1 احمد عادل سعيد الهواري أحمد الهوارى الفجر

2 أحمد عبد الفتاح السيد الجيوشى أحمد الجيوشى السوق العربية

3 أحمد محمد محمدي سلامة أحمد محمدى العربى

4 خالد محمد أشرف عامر خالد عامر الشروق

5 ريهام على مصطفى بكير ريهام بكير الشارع

6 عادل عبد الصبور عبد المنعم أحمد عادل عبد الصبور العمال

7 عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد فراج عبد الحميد فراج الفجر

8 عبير عبد الواحد عبد المقصود عبد الله عبير عبد الواحد صوت الأمة

9 محمد إبراهيم عبد الغنى أحمد محمد إبراهيم الجمهورية

10 محمد صلاح محمد سيد محمد صلاح حر

11 محمد محمد عبد الرحمن عبد العال محمد عبد الرحمن غبن الدستور

12 محمود أحمد إبراهيم المخبزى محمود المخبزى الأخبار

13 محمود علي عبد السميع عبد الرحمن محمود عبد السميع الأهرام

14 مصطفى عبده سعد محمد حسين مصطفى عبده سعد الديار

15 هانى محمد عبد الصبور يوسف هانى عبد الصبور المصريون

16 هشام محمد عبيد الله عبداللطيف هشام أبو حديد المصرى اليوم

17 وليد ماهر محمد صالح وليد ماهر اليوم السابع.