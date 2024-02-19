إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحان المتقدمين في مسابقة وظائف التعليم العالي

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.

مواعيد الامتحانات الإلكترونية

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الحالى حتى 3 مارس المقبل.



ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي



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خطوات الاستعلام عن النتيجة

ويتساءل العديد حول معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة المسابقة وذلك في الخطوات التالية:

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الالكتروني يرجى اتباع ما يلي:

- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 درجة وظيفية لشغل وظيفة أمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف وذلك بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بكافة محافظة الجمهورية.

وكشف الجهاز عن شروط المتقدمين للوظائف المعلن عنها وهي ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام وأن يكون حاصل علي مؤهل عال أزهري وألا يقل عن مقبول.