وزير الشباب: زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك بداية عهد جديد للرياضة المصرية

وزير الرياضة، قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير والامتنان؛ لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك على هذه المبادرة الوطنية، بهدف خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة، مع وجود كل الاحترام والتقدير لكلا الجانبين.

الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وحضور كامل مجلسي الإدارة؛ إنما ينم على عهد جديد للرياضة المصرية، ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول.

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وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأجواء الإيجابية التي شهدتها زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلي نادي الزمالك، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

وبدوره أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

الزيارات التاريخية بين الأهلي والزمالك

وزيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك الأولى منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات.

وشهدت السنوات الماضية توتر في الأجواء بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك ومشاحنات بيهما أعقبها الدخول في نزاع قضائي بين رئيسي مجلس الإدارة تم تداوله في ساحات المحاكم بين رئيس الأهلي ورئيس الزمالك السابق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وستكون شاهدة على عودة العلاقات الوطيدة بين القطبين الكبيرين الممتدة منذ أكثر من 100 سنة.

وجاءت آخر زيارة رئيس لمجلس الأهلي إلى الزمالك في عام 2009،عندما زار حسن حمدي رئيس الأهلي، نادي الزمالك بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات بناء على دعوة من الآخير للتعاون في بعض القضايا المشتركة.

وسبقتها زيارة في أواخر الثمانينات الزيارة التي قام بها حسن أبوالفتوح رئيس نادي الزمالك السابق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل محمد عبده صالح الوحش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

كما سبق للمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق بزيارة لنادي الزمالك برفقة مجلسه بعدما أبلغ الراحل حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك التاريخي الراحل صالح سليم بأنه سيقوم بزيارة النادي الأهلي برفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورموز الزمالك لتهنئته بالفوز في انتخابات القلعة الحمراء للمرة الأولى في عام 1980، ولكن صالح سليم تحدث مع “زامورا” وأبلغه بأنه هو من سيقوم بزيارة الزمالك برفقة مجلسه الجديد للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين، واستقبل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حلمي زامورا، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم في مقر القلعة البيضاء لتقبّل التهنئة من رمز نادي الزمالك ورئيسه التاريخي.