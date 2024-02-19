الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

قرار جديد بواقعة حريق مول تجاري بالتجمع الأول

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق،فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي بحريق في التجمع الأول داخل مول تجاري مكون من ٣ طوابق بدائرة قسم التجمع بجوار منطقة البنفسج، وهرعت سيارت الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

نصائح لتجنب الحرائق في المنزل

تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

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تجنب التدخين في المنزل دائمًا.

تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدُّخَان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

التدرب على الطريقة الصحيحة لإخلاء المنزل في حال نشوب حريق.

عدم استخدام المصعد في حال اندلاع حريق في المبنى، واستخدام الدرج عوضًا عنه لتجنب احتجازك فيه نتيجة حدوث أي عطل.

التعرف على أنواع الحرائق وأدوات الإطفاء اللازمة لإخمادها.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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