الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسة

قافلة طبية للعيون بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز برادة مجانًا

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة محمد الجارحي، عن تنظيم قافلة طبية للعيون لمدة يومين بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع مركز برادة للعيون بالمهندسين، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، الموافقين 24 و25 فبراير، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وجرى الاتفاق مع مركز برادة للعيون على ما يلي:

1- يشارك في القافلة ثلاثة أطباء و5 فنيين، بأحدث الأجهزة.
2- تشمل الخدمات المقدمة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر.
3- تخصيص أحد الأطباء للكشف على الأطفال فقط.
4- تقام القافلة مجانًا بشكل دوري لمدة يومين شهريا، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا.

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اجتماع لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الهمم

من ناحية أخرى أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن عقد اجتماع لمناقشة قضية "حقوق وتحديات ذوي الهمم"، وذلك يوم السبت الموافق ٢٤ فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

دعوة للمشاركة في اللجنة 

ودعت اللجنة كافة الزملاء من ذوي الهمم، وكذلك الزملاء ممن لديهم أفراد في الأسرة من ذوي الهمم، وكل الزملاء الصحفيين المهتمين بهذا الملف، وكل من لديهم أفكار واقتراحات لحضور هذا الاجتماع الهام، وذلك لبلورة استراتيجية وخطة عمل نسعى إلى تنفيذها بكل السبل الممكنة خلال الفترة المقبلة.

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