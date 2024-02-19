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محافظات

وكيل التعليم بدمياط يتفقد عددا من مدارس الروضة وفارسكور

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع سير العملية التعليمية، فيتو

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الروضة التعليمية، وشملت الجولة مدرسة الشهيد مرعي ومدرسة مصباح زهران الاعدادية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

 مدارس الروضة

كما تفقد "وكيل الوزارة" مدرسة الشهيد أبو الفضل الابتدائية وأثنى علي انضباط العملية التعليمية بالمدرسة موجها بتكريم مدير المدرسة محمد عوض خير الدين، وحبيبة فتحى الدويل معلمة اللغة العربية وايناس الشربينى رخا معلمة رياض الأطفال.

وتفقد غريب أيضا الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما اختبر الطلاب في القراءة والكتابة والحساب، مشددا على ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، مؤكدا أنه تم اضافة حصتين للجدول المدرسي لعلاج الطلاب الضعاف وإثراء معرفي للطلاب الموهوبين.

وشدد على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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 مدارس فارسكور

كما تفقد  وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة فارسكور لتعليمية.

وتابع  مدرسة كفر ابو عظمة للتعليم الأساسي ومدرسة عبد الهادي الإمام للتعليم الأساسي   ومدرسة الحوراني الإبتدائية وتفقد الفصول الدراسية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد، مشددا علي تفعيل الإشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصًا علي  الطلاب.

وشدد  وكيل الوزارة على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب. 

ووجه بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

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