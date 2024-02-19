غدا.. صالون الأوبرا الثقافي يحتفي بذكرى رحيل زكريا أحمد

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونا ثقافيا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد.

ويستضيف الصالون تهاني ابنة الموسيقار الراحل، والدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، والناقد الفني محمد دياب، ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي وذلك في السابعة مساء غدا الثلاثاء علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

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يذكر أن الشيخ زكريا أحمد لقب بشيخ الملحنين ويعد من عمالقة الموسيقى والغناء في مصر، بدأ التلحين للمسرح الغنائي، وكتب أعمال لمعظم الفرق الشهيرة منها فرقة علي الكسار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية، قبل أن يتحول للعمل مع سيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم فى بداية رحلتها.