محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلًا رمضان بتخفيضات تصل لـ 20% (صور)

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" أمام مسجد الخياط، وسط مدينة كفرالشيخ، لمحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، مؤكدًا أن المعروضات فى معرض "أهلًا رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبكير إقامة وافتتاح معارض "أهلًا رمضان" علي مستوي محافظات الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة.

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وتفقد محافظ كفرالشيخ، المعرض للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، واستمع محافظ كفرالشيخ، لمنظمى المعرض حول الأسعار، كما اطمأن من عددًا من المواطنين خلال الافتتاح على أرائهم حول الأسعار والمنتجات المختلفة والسلع المعروضة ومدى تلبية المعرض لإحتياجاتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ على التوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق.

ولفت إن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلًا رمضان، تتراوح من 15% إلى 20%، إضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، ويهدف المعرض إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والإستقرار فى حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والقوات المسلحة، هذا بإلإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان افتتاح معرض " أهلًا رمضان " جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه يتم تسيير السيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول الى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

وشدد على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، وذلك من خلال التوسع فى إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطرى، واعلان قوائم اسعار البيع للمواطنين وضبط الاسواق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والعقيد علاء جاويش، قائد منافذ المنطقة الشمالية العسكرية بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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