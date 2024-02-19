الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

استعدادا لعرضه في عيد الأضحى، أحمد فهمي يبدأ تصوير "عائلة المكسيكي"

فيلم عائلة المكسيكي،
فيلم عائلة المكسيكي، ڤيتو

بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي تصوير أولي مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من النجمة لبلبة ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحاتم صلاح.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد علي القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم قاموا بتوريطه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

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الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الأضحى حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.

فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

الفيلم بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للانتاج الفني".

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فيلم المكسيكي فيلم عائلة المكسيكي أحمد فهمى روبي اخبار الفن

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