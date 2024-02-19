«العامري فاروق» الغائب الحاضر في زيارة مجلس الأهلي للزمالك.. والجماهير تشيد بلفتة القلعة البيضاء

العامري فاروق، تصدر اسم الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد ظهور مقعده خاليًا ووضعت عليه باقة ورد، أثناء زيارة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب للزمالك.

العامري فاروق الغائب الحاضر في زيارة الزمالك

وصف العامري فاروق بالغائب الحاضر، الذي ظهر بقوة في زيارة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حيث قام نادي الزمالك بلفتة وصفت بـ "الرائعة" عند زيارة مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء، عنما تُرك مقعد الراحل العامري فاروق خاليًا إلا من باقة من الورود، كما وحد العامري فاروق الأهلي والزمالك، الذين وقفوا دقيقة حدادا على روح العامري فاروق، وقدم الزمالك درع التكريم لروح الغائب الحاضر في الزيارة.

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العامري فاروق الغائب الحاضر في زيارة الأهلي للزمالك، فيتو



أثار ظهور وتكريم اسم العامري فاروق في زيارة مجلس إدارة الأهلي، حالة من التوحد والتكاتف بين جماهير الأهلي والزمالك لأول مرة منذ فترة، حيث أثنى جماهير الأهلي على اللفته، التي وصفت بـ "الرائعة"، من قبل الزمالك لتكريم العامري فاروق، والتى أشاد بها جماهير القلعة البيضاء.



قالت سارة عبد الباقي: "محمود الخطيب من داخل مقر الزمالك.. الزيارة تأجلت من قبل لظروف مرض ووفاة العامري فاروق.. علاقة الأهلي مع الزمالك طيبة، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير مألوفة، هي ليست وليدة اليوم لكنها منذ أكثر من 100 عام، والمكسب الحقيقي أن نبحث أولًا عن مصلحة مصر، وننبذ التعصب"

بادرة طيبة من نادي الزمالك

وعلق وليد الأحمر قائلًا: "بادرة طيبة من نادي الزمالك. مجلس إدارة الزمالك وضع باقة من الزهور على المقعد الخاص بالراحل العامري فاروق في زيارة الأهلي للقلعة البيضاء."

دقيقة حداد على روح العامري فاروق، فيتو



ورد عبد اللطيف فوزي فقال: "الزمالك يقف دقيقه حداد على الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمه الله عليه ويقوم بتقديم درع خاص لمجلس إدارة النادي الاهلي بجانب إهداء تذكار خاص من كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك.. تواجد مجلس إدارة نادي الاهلي بالكامل في مقر نادي الزمالك وترك كرسي فاضي الخاص بنائب الأهلي الراحل العامري فاروق رحمه الله عليه.. حيث تم تكريمه من قبل مجلس الزمالك"

ورد على مقعد العامري فارق، فيتو

وتابع عبد اللطيف فوزي قائلًا: "تصريحات كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي من مقر نادي الزمالك: الزيارة تأجلت من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.. علاقة الأهلي مع الزمالك طيبة جدًا ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، وعلاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100عام، وهى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية.. التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، ولكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولًا عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب.. أدعو جماهير الأهلي والزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي، أن نضع مصلحة مصر في المقدمة وقبل كل شيء.. أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق"

بوكيه ورد في مقعد العامري فاروق

وقالت نورا الحكيم: "بوكيه ورد في مقعد العامري فاروق ربنا يرحمه"



وعلق معاك يا أهلي: "لحظه وفاء من مجلس إداره نادى الزمالك بوكيه وردعلي مقعد نائب رئيس النادى الأهلي الراحل العامري فاروق.. رحم الله العامري فاروق"

ورد على مقعد العامري فارق، فيتو

وقال بيج فازر الأهلي: "لفته كريمه طيبه.. مجلس إداره نادى الزمالك يضع باقه من الورد على كرسى الراحل الوزير العامرى فاروق أثناء زياره مجلس إدارة النادى الأهلى لنادى الزمالك... هكذا تكون الأخلاق الرياضيه"



أما محمد سعيد فعلق قائلًا: "مجلس إدارة الزمالك وضع باقة من الزهور على المقعد الخاص بالراحل العامري فاروق في زيارة الأهلي.. للقلعة البيضاء باقة ورد"



وقالت بنت الاهلي: "مجلس إدارة الزمالك وضع باقة من الورد على المقعد الخاص بنائب رئيس النادي الأهلي "العامري فاروق"



أما محمد نبيل فرد قائلًا: "وفي نهاية المطاف.. أيها المتشائمين.. انتصرت الاخلاق.. فلنفرح جميعا أن رمزنا هو محمود الخطيب.. وليرحم الله العامري فاروق رجل الدولة ونسر الاهلي"

زيارة مجلس إدارة الأهلى لنادى الزمالك

وعلق إسلام سعيد قائلًا: "لفتة ظريفة كابتن حسين لبيب رئيس الزمالك جنبه هشام نصر نائب النادي وكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي وجنبه بوكيه ورد مكان الراحل النائب العامري فاروق"

دقيقة حداد من الأهلي والزمالك على روح العامري فاروق، فيتو



ورد محمود أنور فقال: "من الأشياء الجميلة جدا التى لفتت الانتباه فى زيارة مجلس إدارة الأهلى لنادى الزمالك هى أن مجلس إدارة الزمالك وضع باقة من الزهور على المقعد الخاص بالراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي"



أما أحمد أسامة فقال: " لفته طيبه جدا من مجلس ادارة الزمالك تخصيص مقعد على يسار كابتن محمود الخطيب عليه باقة ورود تخليدا لذكرى العامرى فاروق رحمة الله عليه اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه يارب العالمين"



ورد إكرامي الرديني قائلًا: "دقيقة حداد على روح العامري فاروق في زيارة الأهلي للزمالك، مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قام اليوم الإثنين بزيارة نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.. وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة للوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل.. وفي لفتة طيبة قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتخصيص مقعد للعامري فاروق على يمين الكابتن محمود الخطيب، وتم وضع باقة من الورود عليه تكريمًا لذكراه."