في زيارة تاريخية.. الزمالك يستقبل مجلس الأهلي بالقلعة البيضاء منذ عام 2009.. دقيقة حداد وكرسي مزين بالزهور للعامري فاروق.. وهتاف من أعضاء الأبيض: «بيبو بيبو»

الأهلى، قام مجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة لمقر نادي الزمالك لتوطيد العلاقات بين الناديين وإزالة الخلافات بينهما.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

وأكد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

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وأوضح الكابتن الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

كرسي مزين بالزهور للعامري فاروق

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على وضع كرسي فارغ مزين بالزهور بجانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في نعي العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء والذي وافته المنية منذ أيام.

كما شهدت الجلسة وقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق.

لا حديث عن أزمة كهربا

وقال مراسل قناة الزمالك إنه لا صحة لحديث مسؤولي الأهلي والزمالك، عن تقسيط غرامة كهربا، خاصة أن الأحمر ليس طرفا في أزمة اللاعب.

وكانت المحكمة الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أصدرت قرارا بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا، مبلغ مليوني دولار، بالإضافة إلى الفوائد، بسبب فسخ اللاعب عقده من طرف واحد مع الزمالك، في وقت سابق.

وتابع المراسل أن الزيارة تأتي كترحيب وتهنئة لمجلس إدارة الزمالك فقط.

اهداء الدروع وشعار النادي

ومنح الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك درعا تذكاريا يحمل اسم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل، للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء ظهر اليوم الاثنين.

وبعدها قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنح شعار ناديه للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.



وكان جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استقبال وفد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي ضم كل من، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

هتاف الاعضاء بيبو بيبو

وقام بعض أعضاء نادي الزمالك بالهتاف إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أثناء دخوله للنادي الأبيض وذلك لزيارة مجلس إدارة اازمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأثناء دخول الخطيب لنادي الزمالك هتفت الأعضاء:" بيبو بيبو".

الزيارات التاريخية بين الأهلي والزمالك

وزيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك الأولى منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات.

وشهدت السنوات الماضية توتر في الأجواء بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك ومشاحنات بيهما أعقبها الدخول في نزاع قضائي بين رئيسي مجلس الإدارة تم تداوله في ساحات المحاكم بين رئيس الأهلي ورئيس الزمالك السابق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وستكون شاهدة على عودة العلاقات الوطيدة بين القطبين الكبيرين الممتدة منذ أكثر من 100 سنة.

وجاءت آخر زيارة رئيس لمجلس الأهلي إلى الزمالك في عام 2009،عندما زار حسن حمدي رئيس الأهلي، نادي الزمالك بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات بناء على دعوة من الآخير للتعاون في بعض القضايا المشتركة.

وسبقتها زيارة في أواخر الثمانينات الزيارة التي قام بها حسن أبوالفتوح رئيس نادي الزمالك السابق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل محمد عبده صالح الوحش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

كما سبق للمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق بزيارة لنادي الزمالك برفقة مجلسه بعدما أبلغ الراحل حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك التاريخي الراحل صالح سليم بأنه سيقوم بزيارة النادي الأهلي برفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورموز الزمالك لتهنئته بالفوز في انتخابات القلعة الحمراء للمرة الأولى في عام 1980، ولكن صالح سليم تحدث مع “زامورا” وأبلغه بأنه هو من سيقوم بزيارة الزمالك برفقة مجلسه الجديد للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين، واستقبل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حلمي زامورا، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم في مقر القلعة البيضاء لتقبّل التهنئة من رمز نادي الزمالك ورئيسه التاريخي.