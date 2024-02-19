رمضان 2024، "أبويا شقيقي" مسلسل إذاعي يجمع محمد هنيدي وشيري عادل

طرح راديو النيل البوستر الدعائي لمسلسل “أبويا شقيقي”، والذي ينتمي للأعمال الكوميدية ومن المفترض بدء حلقاته خلال رمضان 2024 على راديو النيل.

ويظهر خلال البوستر الدعائي للعمل النجمان محمد هنيدي وشيري عادل، ويجسد هنيدي شخصية كمال، كما ظهر في البوستر صورة خلفهما لشخصي كبير في السن يجسد شخصيته محمد هنيدي ايضًا في إطار كوميدي اجتماعي والعمل من إنتاج راديو النيل.

سوبر فوزية

وتعاقدت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس على مسلسل جديد يحمل اسم "سوبر فوزية".

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ويأتي المسلسل من بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وسيتم بث حلقاته عبر أثير إذاعات راديو النيل طوال شهر رمضان المقبل.

محمد هنيدي

وتستعد منطقة بوليفارد سيتي لإستقبال عرض مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض سيكون بطلها نجم الكوميديا محمد هنيدي.

وتحمل المسرحية الجديدة التي يقدمها هنيدي قريبًا اسم “رمضان سكول ميوزيكال”، ويشاركه بطولاتها عدد من نجوم الكوميديا.

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008.

قصة المسرحية

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة بعدما طلب مالكها منه مساعدته في إداراتها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه عن إحلال النظام في المدرسة فيحاول التغلب عليها في إطار كوميدي ساخر

أبطال المسرحية

ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة المسرحية عدد الفنانين، حيث تلعب دور البطولة النسائية أمامه الفنانة نيرمين الفقي، بالإضافة إلى نجوم الكوميديا محمود حافظ، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

موعد المسرحية

ويقوم محمد هنيدي وفريق المسرحية حاليًا بإجراء عدة بروفات، بدأها الفريق منذ أيام وتستمر على مدار الأسبوع الحالي، على أن يبدأ عرض المسرحية يوم 24 فبراير الجاري، ويستمر عرضها حتى 4 مارس المقبل.

وتعتبر مسرحية “رمضان سكول ميوزيكال” أكثر مسرحية تم عرضها في موسم الرياض 2024، حيث ستعرض لمدة 10 أيام متتالية، في حين أن باقي المسرحيات كانت تعرض لمدة 5 أيام فقط.

وتعرض المسرحية على مسرح محمد العلي الواقع في منطقة بوليفارد سيتي، وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي.