الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

بظهور كل أبطال العمل، طرح بوستر جديد لمسلسل إمبراطورية ميم

امبراطورية ميم، فيتو
امبراطورية ميم، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل إمبراطورية ميم بوستر جديد يجمع كل أبطال العمل ومن المفترض أن يشارك المسلسل في السباق الرمضاني لعام 2024.

قصة إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن المجموعة القصصية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وقصة “إمبراطورية ميم” هى إحدى روائع المجموعة القصصية بنت السلطان للكاتب إحسان عبد القدوس، والتي صدرت عام 1965، وتضم 33 قصة قصيرة.

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أحداث إمبراطورية

وتدور أحداث إمبراطورية ميم حول الأب محمد مرسي الذي أنجب ستة أولاد تبدأ أسماؤهم جميعا بحرف الميم وهم مصطفى، مجدي، مدحت، ماهر، محمود ومنير، ويغلب على أحلامه أن يكون إمبراطورية بحرف الميم يستكملها أولاده وأحفاده حتى تصبح مصر كلها بحرف الميم بسبب شدة اعتزازه بهذا الحرف.

ويتعرض هذا الأب الناجح فى عمله، إلى مناقشة صادمة بينه وبين ابنه الثانى مجدى طالب كلية الآداب قسم الفلسفة، تبدأ بـ أحقية الأب فى أن يسأل ابنه إلى أين يذهب إلى أنه رب هذه العائلة والوحيد الذى يملك إصدار الأوامر فيها، انتقالا إلى الإشتراكية التى تجسدها الأسرة بصفتها الخلية الأساسية فى المجتمع والتى تتطلب حتما ديمقراطية الإدارة أي من يتولى إدارة البيت والعائلة.

وكانت قد سبق وقدمت القصة في فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

 المسلسل بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، محمود حافظ، إخراج محمد سلامة. 

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