الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

محافظ قنا يبحث توفيق أوضاع الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة

قنا، فيتو
قنا، فيتو

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال اجتماع موسع سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بمراكز المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد جابر وكيل وزارة العمل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، هشام محمد عبد السلام رئيس الاتحاد الإقليمي، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، وسميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وممثل عن كلا من الحماية المدنية والصحة والشباب والرياضة والثقافة.

محافظ قنا يبحث سبل توفيق أوضاع دور الحضانات

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من جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن إجمالى عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 268 حضانة تابعة لمؤسسات المجتمع المدنى، و314 حضانة خاصة، و68 حضانة تعمل بمجال رياض الاطفال (8 مرخص، 60 قيد البحث). 

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع على ضرورة التزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، فضلا عن توفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال مع مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم، موجها بسرعة إنذار الحضانات المخالفة  التى تعمل دون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتى جرى عمل حصر لها بإجمالي 97 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها، وتفعيل البروتوكول القائم بين التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم الخاص بترخيص حضانات رياض الأطفال مع الالتزام بتواجد لجنة تضم الجهات المعنية (التضامن الاجتماعي - التربية والتعليم) لمعاينة حضانات رياض الأطفال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات للسير في إجراءات الترخيص، وإعداد قاعدة بيانات لكافة حضانات رياض الأطفال على نطاق المحافظة.

 كما وجه محافظ قنا الدعوة لجميع مديري الحضانات التي تواجههم أي معوقات بحضور اجتماع يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير الجاري.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

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