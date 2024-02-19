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سياسة

الشيوخ يحيل 10 تقارير للجان النوعية بشأن اقتراحات الأعضاء إلى الحكومة

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

 

تقارير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة

وأحال رئيس المجلس، تقارير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للأسمنت بالوادي الجديد، والنائبة هيام فاروق، بشأن دعم صناعة تحويل مخلفات النخيل إلى صناعات إبداعية وتسويقها"، والنائب  أيمن عبد المحسن بشأن المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط والحلول المقترحة لمواجهتها.

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كما أحال المجلس، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:

النائب محمد وجيه بشأن ربط قرى مجلس قرية محلة فرنوي - مركز شبراخيت على محطة رفع الصرف الصحي بقرية أبو حنا - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة".

 

مشروع شبكة الصرف الصحي لخدمة أهالي جزيرة عليوة

النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي لخدمة أهالي جزيرة عليوة - مركز الحسينية - محافظة الشرقية".

النائبة هند جوزيف، بشأن رصف مدخل مدينة القوصية الصحراوي".

النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تغيير المسار المقترح لمشروع القطار السريع بكردون مدينة قنا غرب الجديدة.

النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن " تعديل مسار المنزل الغربي بكوبري المعنا بمدينة قنا".

النائب  عمرو نبيل والنائب عمرو عكاشة، بشأن:

رفع كفاءة ورصف طريق الأوتوستراد في المسافة من طريق الصعيد الشرقي حتى التقاطع مع طريق (۲۱) حلوان الصف (حوالي 7 كم).

رفع كفاءة ورصف طريق حلوان - التبين في المسافة من ركن فاروق حتى أسفل سير الكوك بالتبين بطول (۱۰) كم).

الانتهاء من رفع كفاءة ورصف طريق (۲۱) حلوان - الصف - محافظة الجيزة.

 

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