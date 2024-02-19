مجلس إدارة النادي الأهلي يصل الزمالك (فيديو)

الأهلى، وصل منذ قليل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر نادى الزمالك وذلك لزيارة مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب.

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الاثنين، بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

Advertisements

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

-إعلانات-

الزيارات التاريخية بين الأهلي والزمالك

وستكون زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك الأولى منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات.

وشهدت السنوات الماضية توتر في الأجواء بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك ومشاحنات بيهما أعقبها الدخول في نزاع قضائي بين رئيسي مجلس الإدارة تم تداوله في ساحات المحاكم بين رئيس الأهلي ورئيس الزمالك السابق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وستكون شاهدة على عودة العلاقات الوطيدة بين القطبين الكبيرين الممتدة منذ أكثر من 100 سنة.

وجاءت آخر زيارة رئيس لمجلس الأهلي إلى الزمالك في عام 2009، عندما زار حسن حمدي رئيس الأهلي، نادي الزمالك بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات بناء على دعوة من الآخير للتعاون في بعض القضايا المشتركة.

وسبقتها زيارة في آواخر الثمانينات الزيارة التي قام بها حسن أبوالفتوح رئيس نادي الزمالك السابق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل محمد عبده صالح الوحش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

كما سبق للمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق بزيارة لنادي الزمالك برفقة مجلسه بعدما أبلغ الراحل حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك التاريخي الراحل صالح سليم بأنه سيقوم بزيارة النادي الأهلي برفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورموز الزمالك لتهنئته بالفوز في انتخابات القلعة الحمراء للمرة الأولى في عام 1980، ولكن صالح سليم تحدث مع “زامورا” وأبلغه بأنه هو من سيقوم بزيارة الزمالك برفقة مجلسه الجديد للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين.

واستقبال مجلس إدارة الزمالك برئاسة حلمي زامورا، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم في مقر القلعة البيضاء لتقبّل التهنئة من رمز نادي الزمالك ورئيسه التاريخي.