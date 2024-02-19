الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية

محافظة سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة جديدة من التنمية المحلية

محافظة سوهاج تتسلم
محافظة سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة جديدة من التنمية المحلية

تسلمت محافظة سوهاج، اليوم، دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالي 46 ألف شجرة، منها " 8000 شجرة زيتون، و9000 شجرة ليمون، و5000 شجرة "أكاسيا جلوكا"، و24000 شجرة كونوكاربس، وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة.

محافظة سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة

 من المقرر تسليم الأشجار للمحافظة  لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

Advertisements

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراضي مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بما يتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

100 مليون شجرة الاشجار المثمرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المساحات الخضراء تغيرات المناخ تغيرات المناخية زراعة الأشجار المثمرة ظاهرة التغيرات المناخية

مواد متعلقة

رئيس مياه سوهاج يتفقد سير العمل بالمحطات

جنايات سوهاج تقضي بأحكام متفاوتة لـ 4 متهمين بالسجن المشدد

توافد الطلاب على جامعة سوهاج ومدارس الفترتين في بداية الفصل الدراسى الثانى

إعدام 51 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

قائد ليفربول يتغزل في صلاح: "من طراز فريد"

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية