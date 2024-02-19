محافظة سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة جديدة من التنمية المحلية

ضمن المبادرة الرئاسية

تسلمت محافظة سوهاج، اليوم، دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالي 46 ألف شجرة، منها " 8000 شجرة زيتون، و9000 شجرة ليمون، و5000 شجرة "أكاسيا جلوكا"، و24000 شجرة كونوكاربس، وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة.

محافظة سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة

من المقرر تسليم الأشجار للمحافظة لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

Advertisements

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراضي مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بما يتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية.