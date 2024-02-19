"لازم إيدينا في إيد بعض"، السيسي يضع روشتة لعلاج الأزمات الاقتصادية العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بكافة التعهدات الدولية التي كانت طرفًا بها وهو ما كلف الدولة أموالا ضخمة تم ضخها.

وشدد “السيسي” على أن القارة الإفريقية تمتلك قدرات في الطاقة المتجددة تعطى آلاف الميجاوات في الكهرباء مثل الطاقة الناتجة عن السدود لكن الأرقام المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات ضخمة جدًا.

وأضاف “السيسي” خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أن الدول الإفريقية ليس لديها القدرة على تحمل تلك التكاليف وطلبات المؤسسات الدولية الكبرى.

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وأكد “السيسي” أننا لن نستطيع تحقيق المستهدفات التي يدور الحديث عنها إلا بتكاتف الجميع، قائلا:" لازم إيدينا في إيد بعض" سواء مؤسسات التمويل أو القطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول المنخفضة في الاقتصاد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024” الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات”.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه سنويا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، مشيرا إلى أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وأضاف الملا أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأشار الملا إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.