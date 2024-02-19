تنس الطاولة، فوز منتخب السيدات على أوكرانيا في بطولة العالم

تنس الطاولة، حقق المنتخب الوطني لتنس الطاولة سيدات، فوزه الثاني في بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وفاز المنتخب الوطني لتنس الطاولة السيدات على منتخب أوكرانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق.

وجاءت مباريات منتتخبنا كالتالي:

فوز هنا جودة المصنفة رقم 30 عالميا على سولوميا براتياكو بنتيجة (3-0).

فوز دينا مشرف المصنفة رقم 28 على العالم على فيرونيكا ماتيونينا بنتيجة (3-0).

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خسارة مريم الهضيبي المصنفة رقم 75 عالميا أمام آناستازيا ديريمينكو بنتيجة (0-3).

فوز دينا مشرف المصنفة رقم 28 عالميا على سولوميا براتياكو بنتيجة (3-0).

منتخب تنس الطاولة يفوز على التشيك

وكان منتخبنا قد حقق فوزا مستحقا على منتخب التشيك بنتيجة (3-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وجاءت مواجهات المنتخب الوطني في مباراة اليوم كالتالي:

فوز دينا مشرف على زيدنا بلاسكوفا بنتيجة (3-0).

خسارة هنا جودة أمام هانا ماتيلوفا بنتيجة (3-2).

فوز مريم الهضيبي على كاترينا توماتوفسكا بنتيجة (3-1).

فوز دينا مشرف على هاتا ماتيلوفا بنتيجة (3-1).

جدول مباريات منتخب تنس الطاولة

وجاء جدول مباريات المنتخب في البطولة كالتالي:

الرجال:

مصر × رومانيا - 17 فبراير - 6 صباحا

مصر × البرتغال - 18 فبراير - 1 ظهرا

مصر × إيران - 20 فبراير - 3 صباحا

مصر × تايلاند - 20 فبراير - 6 صباحا

السيدات:

مصر × التشيك - 17 فبراير - 6 صباحا

مصر × فرنسا - 18 فبراير - 1 ظهرا

مصر × أوكرانيا - 19 فبراير - 6 صباحا

مصر × كرواتيا - 20 فبراير - 3 صباحا

قائمة منتخب تنس الطاولة

ويشارك منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم بقائمة تضم 5 لاعبين و5 لاعبات وهم:

الرجال: عمر عصر - خالد عصر - محمد شومان - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - يسرا حلمي - مروة الهضيبي - مريم الهضيبي

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، البرتغال ورومانيا وإيران وتايلاند.

أما منتخب السيدات فيلعب في المجموعة الثامنة أيضا رفقة منتخبات، فرنسا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وكرواتيا.

تصريحات رئيس اتحاد تنس الطاولة

من جانبه قال معتز عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، إن المنتخب خاض استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، وأن تنس الطاولة المصرية تشهد تطورا غير مسبوقا على مستوى النتائج.

وواصل عاشور تصريحاته: “البطولة تأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وهدفنا تحقيق إنجاز غير مسبوق”.