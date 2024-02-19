الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تنس الطاولة، فوز منتخب السيدات على أوكرانيا في بطولة العالم

منتخب السيدات لتنس
منتخب السيدات لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، حقق المنتخب الوطني لتنس الطاولة سيدات، فوزه الثاني في بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وفاز المنتخب الوطني لتنس الطاولة السيدات على منتخب أوكرانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق.

وجاءت مباريات منتتخبنا كالتالي:

فوز هنا جودة المصنفة رقم 30 عالميا على سولوميا براتياكو بنتيجة (3-0).

فوز دينا مشرف المصنفة رقم 28 على العالم على فيرونيكا ماتيونينا بنتيجة (3-0).

Advertisements

خسارة مريم الهضيبي المصنفة رقم 75 عالميا أمام آناستازيا ديريمينكو بنتيجة (0-3).

فوز دينا مشرف المصنفة رقم 28 عالميا على سولوميا براتياكو بنتيجة (3-0).

منتخب تنس الطاولة يفوز على التشيك

وكان منتخبنا قد حقق فوزا مستحقا على منتخب التشيك بنتيجة (3-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وجاءت مواجهات المنتخب الوطني في مباراة اليوم كالتالي:

فوز دينا مشرف على زيدنا بلاسكوفا بنتيجة (3-0).

خسارة هنا جودة أمام هانا ماتيلوفا بنتيجة (3-2).

فوز مريم الهضيبي على كاترينا توماتوفسكا بنتيجة (3-1).

فوز دينا مشرف على هاتا ماتيلوفا بنتيجة (3-1).

جدول مباريات منتخب تنس الطاولة

وجاء جدول مباريات المنتخب في البطولة كالتالي:

الرجال:

مصر × رومانيا - 17 فبراير - 6 صباحا

مصر × البرتغال - 18 فبراير - 1 ظهرا

مصر × إيران - 20 فبراير - 3 صباحا

مصر × تايلاند - 20 فبراير - 6 صباحا

السيدات:

مصر × التشيك - 17 فبراير - 6 صباحا

مصر × فرنسا - 18 فبراير - 1 ظهرا

مصر × أوكرانيا - 19 فبراير - 6 صباحا

مصر × كرواتيا - 20 فبراير - 3 صباحا

قائمة منتخب تنس الطاولة

ويشارك منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم بقائمة تضم 5 لاعبين و5 لاعبات وهم:

الرجال: عمر عصر - خالد عصر - محمد شومان - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - يسرا حلمي - مروة الهضيبي - مريم الهضيبي

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، البرتغال ورومانيا وإيران وتايلاند.

أما منتخب السيدات فيلعب في المجموعة الثامنة أيضا رفقة منتخبات، فرنسا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وكرواتيا.

تصريحات رئيس اتحاد تنس الطاولة

 من جانبه قال معتز عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، إن المنتخب خاض استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، وأن تنس الطاولة المصرية تشهد تطورا غير مسبوقا على مستوى النتائج.

وواصل عاشور تصريحاته: “البطولة تأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وهدفنا تحقيق إنجاز غير مسبوق”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنس الطاولة منتخب تنس الطاولة دينا مشرف هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة اتحاد تنس الطاوله

مواد متعلقة

تنس الطاولة، منتخب مصر يخسر أمام رومانيا في كأس العالم للفرق

تنس الطاولة، فوز منتخب السيدات على التشيك في بطولة العالم للفرق

تنس الطاولة، جدول مواجهات منتخب مصر في بطولة العالم

تنس الطاولة، 10 لاعبين في قائمة المنتخب ببطولة العالم

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

الحالة الصحية لـ 39 طالبا أصيبوا في انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية