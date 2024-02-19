إصابة 14 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد “طريق بلبيس - العاشر من رمضان” بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروع أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي في اتجاه القاهرة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي في اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة طريق “بلبيس - العاشر من رمضان”.

ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجري نقلهم جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة ثانية.

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حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.