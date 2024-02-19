5 رسائل من السيسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "ايجبس 2024"، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات فهي تستطيع تنفيذها بينما الدول إفريقيا يصعب عليها تنفيذ التعهدات بسبب التمويل.

- حجم العمل الذي تم في مصر لجعل 60% من إدخال الغاز الطبيعي.

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- أنفقنا أموال ضخمة لجعل 15 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي

- إذ لم نوفر التمويل اللازم للدول ذات الاقتصاديات المتواضعة سيصعب عليها الالتزام بالتعهدات فيما يخص استخدام الطاقة النظيفة

- عانت مصر من تداعيات العديد من الأزمات منها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وتوترات البحر الأحمر

ومن جانبه أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه سنويا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة ايجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، مشيرا الي أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول الي منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

واضاف الملا ان المؤتمر يهدف إلى تأكيد اهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأشار الملا إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

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