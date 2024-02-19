الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

ملامح قانون المالية العامة للدولة بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرزها تقديم 61 موازنة ووضع سقف سنوي للدين.. طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبة 2024-2030 للحوار الوطني

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية،فيتو

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وإحالته إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة».

التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية


وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة  بحيث يسهم في تحسين المؤشرات المالية كما تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه،  بينما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

Advertisements

 

الدكتور محمد معيط، فيتو 

وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية
 

وأضاف، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يمكن تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.


وأشار معيط إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.


طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني 


ونوه إلى أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية. 

txt

وزير المالية يناقش مع رئيس صندوق النقد العربي سبل تعزيز التعاون المشترك

txt

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب


وتابع الوزير: " إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حيث أنه  تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.


ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موازنة الحكومة العامة مجلس الوزراء وزير المالية محمد معيط مجلس النواب محمد معيط وزير المالية معدلات الدين الضرائب الخزانة العامة للدولة

مواد متعلقة

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

الضرائب: قانون الضريبة على الدخل يقدم تيسيرات غير مسبوقة لهذه الفئة

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل لأعضاء غرفة الأدوية حول التوافق مع القانون

الضرائب تحذر الممولين من عقوبة التأخير في الإدراج على منظومة ضريبة الأجور

خبراء الضرائب: تعريف «المركزي» للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية والقيمة المضافة عقبة رئيسية

معيط: دراسة حزمة من الحوافز الجديدة لجذب المستثمرين لحي المال بالعاصمة الإدارية

أخبار الاقتصاد اليوم: حجم الأدوية والأمصال المتراكمة بالموانئ.. وأسعار الزيت والأجهزة الكهربائية تواصل الارتفاع في الأسواق

بعد إعلان وزير الصحة وجود نقص بالأدوية، تعرف على حجم الأدوية والأمصال المتراكمة بالموانئ

الأكثر قراءة

كشف غموض حادث مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخص يمني بالجيزة في أقل من 24 ساعة

مصدر: إحالة ميدو للجنة الانضباط غير قانوني

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيى السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

ثنائي الاتحاد وبيراميدز يدخل حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

تدافع وتحطيم زجاج باب المبنى الإداري خلال زيارة مجلس الأهلي للزمالك (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إجراء تجارب على الثيران لكشف أسرار الخصوبة عند الرجال

دراسة تكشف كيف يؤثر تقلص حجم القمر على البشر

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن حال رسول الله مع ربه (فيديو)

أدعية للزواج وتيسير الأمور في ليلة النصف من شعبان

ما حد البلوغ والسن التي يجب فيها الصوم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية