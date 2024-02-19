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أخبار مصر

6 خطوات.. إجراءات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من فوري

عدادات الكهرباء مسبقة
عدادات الكهرباء مسبقة الدفع،فيتو

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات وكيفية شحن كارت عدادات الكهرباء مسبقه الدفع عن طريق فوري.

خطوات شحن كارت العدادات مسبقة الدفع من فوري

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة نصائح لكيفية شحن كارت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كالتالي:

  • إفراغ الكارت بإدخاله فى العداد.
  • توجه لأقرب منفذ لفوري.
  • اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.
  • أدخل الكارت فى ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.
  • اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.
  • أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

ونفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث تغيير في مواعيد خطة تخفيف الأحمال المقررة من مجلس الوزراء خلال شهر رمضان المبارك، أو وجود تعليمات بتخفيف مدة قطع الكهرباء من ساعتين إلى ساعة.

وأضافت المصادر أن مركز التحكم القومي لم يصدر أي تعليمات لشركات الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بوجود أي تعديلات علي خطة تخفيف الأحمال والتي يتم العمل بها اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرًا ويتم تطبيقها لمدة 3 مراحل الأولى من الساعة 11 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والثانية من الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرًا، والثالثة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساءً.

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تعديل جداول تخفيف الأحمال 

وأشارت المصادر إلى أنه في حال وجود تعديل في مواعيد وجداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء سيكون من خلال مجلس الوزراء فقط، مشيرا إلى أن انتهاء خطة تخفيف الأحمال مقترن بتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

جدول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان 

وأوضحت أن الخطة المقترحة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء سيكون بالكامل قبل ساعات الإفطار لمنح الفرصة للمواطنين لممارسة الشعائر الدينية وصلاة التراويح والقيام بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مصر تعتمد على مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة للعمل على انتهاء خطة تخفيف  الأحمال، حيث تعمل الدولة المصرية على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود المعتمد على المصادر البترولية.

خطوات الكهرباء لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال

وأضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتخذ خطوات للحد من انقطاعات التيار الكهربائي وتحقيق الاستدامة من الطاقة الكهربائية والعمل علي استقرار التيار بشكل كامل، وطالبت الشركة المواطنين بترشيد الاستهلاك واتباع الخطوات الصحيحة لتشغيل الأدوات المنزلية.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكدت أن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء لاتزال مستمرة حتى تاريخه، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الدولة بتخفيف الأحمال.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بفصل الكهرباء عن المناطق المُحددة مسبقًا بالجدول الذي تم إعلانه من قبل مجلس الوزراء وفي حالة الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال فسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا عن طريق مجلس الوزراء.

واشارت الشركة الي انه في حالة وجود أي فصل خارج المواعيد المدرجة بالجدول يكون بسبب أعطال طارئة خارجة عن ارادة الشركة وليس تخفيف أحمال.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكدت أنه يتم تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال  في جميع محافظات الجمهورية والمناطق المختلفة دون تمييز.

أسباب وجود مناطق لا تخضع لخطة تخفيف الأحمال

وردت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وجود بعض المناطق التي لا تخضع لخطة تخفيف الأحمال، موضحة أن المناطق التي لا يتم الفصل عنها تكون بسبب وجودها على مغذٍ لمنشآت حيوية لا يمكن الفصل عنها.

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