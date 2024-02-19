دوري أبطال أفريقيا، موقف كولر من اعتذار كهربا وموديست عن المشاركة في مباراة ميدياما (فيديو)

الأهلى، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يحسم حتى الآن موقفه من طلب ثنائي الفريق الأحمر الفرنسي أنتوني موديست ومحمود عبد المنعم بالاعتذار عن المشاركة مع الفريق في مباراة ميدياما الغاني.

وأكد شوبير أن كولر سوف يحسم موقفه من اعتذار كهربا وموديست عن المشاركة في لقاء ميدياما الغاني بناء على الحالة الصحية والبدنية لثنائي الهجوم بيرسي تاو ووسام أبوعلي.

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اقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قيادة هجوم فريقه في مباراة ميدياما الغاني بالجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وعلمت فيتو أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على الدفع بوسام أبو على في مباراة ميدياما الغاني وذلك بعد طلب موديست مهاجم المارد الأحمر السفر إلى بلاده فرنسا نظرا لارتباطه بظروف خاصةً وكذلك اعتذار محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر عن خوض اللقاء بسبب رغبته في حضور زفاف شقيقته.

وكان وسام أبوعلى قد تعافى مؤخرا من إصابته في العضلة الخلفية.

وتقام مباراة الأهلى وميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

5 مباريات كلين شيت للأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح الفريق الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خمس مباريات خلال الـ6 مباريات التى خاضها الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

1- الأهلي 3-0 سان جورج الأثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الأثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4-الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميديما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الشحات وكهربا في صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ويتقاسم الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32.

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.