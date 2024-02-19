الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسة

القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاءات تشاورية حول الحقوق الإنجابية

اجتماعات المجلس القومي
اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان،  لقاءا تشاوريا مع وفد طلابي من جامعة الجيزة الجديدة حول رؤيتهم لحقوق الإنسان والحقوق الانجابية  بمقر المجلس. 

حملات توعية عن الصحة الانجابية بالجامعات 

وقدم الطلاب عرضا عن نشاط الجمعية الطلابية الطبية بالجامعة، والتي تقوم بتنظيم حملات للتوعية ونشر الوعي بالحقوق الصحية وتعمل على رفع وعي الطلاب بحقوق الطبيب والمريض، وتسعى لدعم قدرات الطلاب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بالتواصل والتعاون مع جامعات دولية ومنظمات مجتمع مدني.

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اختصاصات عمل لجان الجمعية 

 وتنقسم الجمعية في عملها إلى عدة لجان متخصصة، ويتم تنظيم العمل وتوزيع المسئوليات وتبادل الأدوار بشكل ديمقراطي، وتخصص الجامعة ميزانية لدعم نشاط الجمعية، للحفاظ على استدامة العمل.

تعديل قانون حماية المريض والطبيب 

ودار نقاش موسع بشأن التحديات الثقافية التي تواجه حقوق الإنسان، وتعوق التمتع بالحقوق. وأشير إلى  ضرورة تعديل بعض المواد القانونية لحماية حقوق المريض والطبيب، ومنها العمل على على إصدار قانون المسئولية الطبية لحماية حقوق المواطن وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية. وتمت الإشادة بإدارة جامعة الجيزة الجديدة وقدرتها على تمكين الطلاب ورفع وعيهم، الأمر الذي يوضح الجهد الذي يدعم تكوين الطالب وتمكينه علميا واجتماعيا وتأهيلية للانخراط في سوق العمل عقب التخرج بذهن منفتح ومهارات حياتية إيجابية.

جاء هذا ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا  لبنود البروتوكول الموقع بين المجلس وجامعة الجيزة الجديدة. 

صندوق الأمم المتحدة للسكان 

كما عقد المجلس اجتماعا تنسيقيا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتنسيق العمل فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الانجابية وتنفيذ التزامات مصر الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية. 

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