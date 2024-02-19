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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية، صباح اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024. 

 

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

أسعار الذهب بالأسواق المحلية انخفضت بشكل ملحوظ خلال حركة التعاملات ليسجل عيار 21 اليوم 3635 جنيها.

 

الذهب، فيتو 

 

ورصدت “فيتو” أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4154 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3635 جنيها للشراء بالسوق المحلي. 

 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي:

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4154 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3635 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3116 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29080 جنيها. 

 

الذهب، فيتو 

 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

 

الذهب، فيتو 

 

الاستثمار فى سبائك الذهب أو السبائك الذهبية 

سبائك الذهب  هي كتلة من الذهب الخالص أو العالي النقاوة، تصل نسبة نقاوتها لـ 99%، يتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبِّه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتُدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب بمواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تُصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة، كما توجد أشكال مختلفة لسبائك الذهب، فمنها ما هو مستطيل، ومنها ما هو بيضاوي لكن الشكل الأكثر انتشارًا هو المصنوع على شكل متوازي مستطيلات. 

 


توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

 وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.

 

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