بصورة تذكارية، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة بحضور السيسي

انطلقت قبل قليل بمركز المنارة الدولي بالقاهرة الجديدة فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "ايجبس 2024" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث التقط الرئيس السيسي الصورة التذكارية مع ضيوف المؤتمر.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "ايجبس 2024"، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

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وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه سنويا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة ايجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، مشيرا إلى أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول الي منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وأضاف الملا أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد اهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأشار الملا إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

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