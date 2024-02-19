الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

رئيس الشركة المنظمة لمعرض إيجبس 2024: الدفع بالتحول الطاقي وإزالة الكربون جوهر المؤتمر

كريستوفر هينسون رئيس
كريستوفر هينسون رئيس الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي

قال كريستوفر هينسون رئيس الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، إن المعرض يتضمن تنوعًا كاملا.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المعرض يمثل فعالية فريدة كجزء من استراتيجية فعالة في هذا الصدد، بدعم كبير من وزارة البترول المصرية.

وأوضح أن الدفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون في الصناعة هو جوهر المؤتمر، مع ابتكار شراكات جديدة للمضي قدمًا في النمو والتقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أن  العمل على تحقيق توازن صعب في ظل حالة العرض والطلب، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين الدول للإسراع في التحول الطاقي.

وأوضح أنه من خلال رحلة التعاون التي انطلقت من قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ وصولًا إلى القمة التالية التي عقدت في الإمارات مثّلت لحظة فارقة من أجل التحول الطاقي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024” الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات”.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه سنويا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، مشيرا إلى أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر  للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

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وأضاف الملا أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأشار الملا إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة  العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء  منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية  للطاقة.

 

كما يشهد إيجبس 2024 إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة في ثاني أيام الحدث بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي. 

ولأول مرة ينظم المؤتمر فعالية ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة.

ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الإفريقي للطاقة التي تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع في إفريقيا  لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كيف يمكن لإفريقيا استغلال مواردها الغنية في قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.

ويستمر إيجبس هذا العام  في تبني موضوعات المساواة في قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقني السنوي ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة علي تنظيم برنامج لشباب المهنيين في صناعة الطاقة.

ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة في قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة في دعم هذا المجال.

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ( إيجبس 2024 ) هذا العام نحو 35 الف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 أعضاء وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتشهد فعالياته اقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدثا، كما يضم المعرض المصاحب المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لـ 12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية  ، علاوة على ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.

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