وزير العمل: حريصون على التعامل مع "ذوي الهمم" بشكل لائق (صور)

استقبل حسن شحاتة وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، المواطن أحمد عمر جاد الكريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"، برفقته والده، وسلمه عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية براتب 4000 جنيه شهريًا.

ذوي الهمم

وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، دار حوار بين الوزير والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة، والبالغ من العمر 24 عامًا، وطمأنَه بأن "الجمهورية الجديدة" حريصة على التعامل مع كافة المواطنين بشكل لائق وكريم، وخاصة "ذوي الهمم"، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف بنفسه، ويوجه بدمجهم في سوق العمل.

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ووجه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على هذا الإستقبال، وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل، مؤكدًا على اعتزازه بإنتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي، التي تهتم بذوي الهمم، وتعهد بالعمل الجاد للمزيد من الارتقاء والتقدم لمصر.

حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وهبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

جدير بالذكر أنه وبمتابعة مباشرة، ويومية من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل "الوزارة "ومديرياتها، تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل" لذوي الهمم.. تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي، تزامنًا مع توجيهات الرئيس السيسي لوزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وبالأرقام، تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024..

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 12455، كما أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

حصر ذوي الهمم

وبشأن عمليات الحصر، فخلال عام 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و659 ألفًا و564 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وتبين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفًا و629 عاملًا، والمُعين منهم فقط 73 ألفًا و594 عاملًا، والمتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و59 عاملًا.