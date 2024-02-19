نشرة الأخبار، موعد طرح كارت الخبز لغير حاملي البطاقات، استشهاد 70 فلسطينيا في قصف على غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت الأخبار المنشورة كالتالي:

"الغرف التجارية" تكشف موعد طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن سبب أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي، والذي وصل إلى 4 جنيهات بالأسواق، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير خلال العام الماضي، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن سعر طن الدقيق الفاخر تضاعف من 9 آلاف جنيه خلال فبراير 2022 إلى 24 ألف جنيه في فبراير 2023، فضلا عن ارتفاع طن دقيق المخبوزات السياحي من 7.2 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه خلال نفس الفترة...

Advertisements

استشهاد 70 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها: إن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.



قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.



اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في بلدة قباطية بجنين (فيديوهات)

اندلعت فجر اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

حماس توجه تحذيرا لإسرائيل: منع دخول الفلسطينيين إلى الأقصى لن يمر دون حساب

ردت حركة "حماس" على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتقييد دخول فلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، قائلة: "إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية ضد شعبنا" وانتهاك لحرية العبادة.



الإجرام الصهيوني والحرب الدينية

وأكدت الحركة في بيان أن "تبني الإرهابي نتنياهو لمقترح الوزير المتطرِف بن غفير، بتقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، هو إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني، والانتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك".

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويعتقل 25 فلسطينيًا من بلدة قباطية بجنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا بالضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال اقتحامها حي المصافي برام الله.

وصف تصرفاتها في غزة بـ"المحرقة"، إسرائيل تستدعي سفير البرازيل بعد تصريحات لولا دا سيلفا

قالت إسرائيل، الأحد، إنها استدعت السفير البرازيلي لديها بسبب تصريحات وصفتها بأنها "مخزية وخطيرة" للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ووصف لولا، الذي كان يتحدث في وقت سابق أمام قمة الاتحاد الأفريقي، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

وقال: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في التاريخ. في الواقع حدث ذلك عندما قرر هتلر قتل اليهود".



نقيب الصحفيين يخاطب إدارة "بي بي سي" بالقاهرة بشأن التحقيق مع صحفية واتهامها بمعاداة السامية

خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أشرف مدبولي، مدير مكتب “بي بي سي” بالقاهرة، بشأن استدعاء الزميلة سالي نبيل، عضو نقابة الصحفيين، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة "بي بي سي"، للتحقيق معها ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد الـ"بي بي سي" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة "التليجراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على “تويتر”.

حريق ضخم في مصنع يحتوي على 900 طن من بطاريات الليثيوم بفرنسا (فيديو)

قالت السلطات الفرنسية: إن نحو 900 طن من بطاريات الليثيوم اشتعلت فيها النيران في مصنع لإعادة تدوير البطاريات بجنوب فرنسا، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان الأسود الكثيف في السماء فوق الموقع.

وقال باسكال مازيت، عضو المجلس المحلي في تولوز، في بيان على موقع “X”، إن الحريق اندلع في مستودع مملوك لمجموعة إعادة التدوير الفرنسية SNAM في فيفيز شمال تولوز.



تصل للحبس 5 سنوات، تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبات احتكار السلع

تناقش اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع تعديلات قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.



تغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية

وتستهدف التعديلات وفقا لمشروع قانون الحكومة، تغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وليد صلاح يكشف سر فشل صفقة انتقال علي لطفي من زد للأهلي

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، أن ناديه رفض فكرة رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "علي لطفي حارس مميز وصاحب خبرات كبيرة في مركزه وإدارة النادي فضلت استمرار علي لطفي، وعدم انتقاله إلى النادي الأهلي لعدم وجود بديل له".

وتابع: "فريق زد لديه طموح وخطة من أجل تحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم".



نجوم السماء غيرانة منكم، شيرين توجه رسالة للحاضرين بأولى الليالي المصرية السعودية

وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب رسالة للحضور في المسرح الكبير بدار الأوبرا في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية، قائلة: "يا أهلا بيكم في مصر ونجوم السماء غيرانة منكم، وعايزة أرحب بأهل المملكة العربية السعودية.. منورين".

وأدت المطربة شيرين عبدالوهاب عددا من أغانيها المميزة مثل: “الوتر الحساس، وحبه جنة، ومشاعر”.

وقدمت الفنانة منة شلبي المطربة شيرين عبد الوهاب، للمسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية لتقدم باقة من أروع أغانيها وتبدأ فقرتها بأغنية مشاعر.

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

كشفت الفنانة مي سليم، حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، موضحة الصورة التي تجمعنا بزي الزفاف والمنتشرة على السوشيال ميديا من فيلم "بنقدر ظروفك"، ويحكي عن علاقة حب بينهما وتنتهي بالزواج.

حقيقة زواج مي سليم من أحمد الفيشاوي

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "أون": "مصر كلها قالوا لما الصورة انتشرت إني اتجوزت أحمد الفيشاوي وده مش صحيح، الصورة من فيلم ليس إلا".

