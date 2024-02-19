أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77
اختتمت منذ ساعات، فعاليات النسخة الـ ٧٧، من حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية، الذي أقيم في العاصمة لندن، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، والعالم.
وأعلن رسميا، عن أسماء الفائزين والتي حملت عددا من المفاجآت.
أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77
فيما استحوذ عدد من الأفلام علي نصيب الأسد من جوائز الحفل، ليأتي فيلم Oppenheimer، في المركز الأول كأكثر الأفلام فوزا في البافتا، بحصيلة بلغت سبع جوائز، تلاه فيلم Poor Things، بخمس جوائز، وجاء في المركز الثالث فيلم The Zone Of Interest، بثلاث جوائز، فيما حصد فيلم The Holdovers جائزتين.
القائمة الكاملة للفائزين في حفل توزيع جوائز البافتا الـ 77:
أفضل سيناريو أصلي
فيلم ANATOMY OF A FALL
أفضل مؤثرات بصرية
أفضل تصميم إنتاج ديكورات تصوير
أفضل تصميم أزياء
أفضل تصفيف شعر ومكياج
فيلم Poor Things
أفضل فيلم أنميشمين
THE BOY AND THE HERON.
أفضل ظهور في أول عمل في مسيرة كاتب أو مخرج أو منتج بريطاني
صناع فيلم Earth Mama
أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية
فيلم The Zone Of Interest
أفضل اختيار ممثلين
المسؤولين عن اختيار الطاقم التمثيلي لفيلم THE HOLDOVERS
أفضل تحرير لقطات
جينيفر لامي فيلم Oppenheimer
أفضل تصوير سينمائي
هويت فان هويتما
فيلم Oppenheimer
أفضل موسيقى تصويرية
لودفيغ جورانسون فيلم Oppenheimer
أفضل سيناريو مقتبس
فيلم AMERICAN FICTION
أفضل ممثل مساعد
روبرت داوني جونير، عن أدائه في فيلم OPPENHEIMER
أفضل ممثلة مساعدة
دافين جوي راندولف، عن أدائها في فيلم The Holdovers
أفضل فيلم وثائقي
20Days in Mariupol
أفضل صوت
أفضل فيلم بريطاني
فيلم The Zone Of Interest
أفضل فيلم بريطاني قصير
Jellyfish & Lobster
أفضل فيلم أنيمشين قصير
فيلم CRAB DAY
أفضل مخرج
كريستوفر نولان، عن فيلم Oppenheimer
أفضل نجم صاعد
الممثلة الشابة ميا ماكينا بروس، عن أدائها في فيلم How To Have Sex
أفضل ممثل
كيليان مورفي، عن أدائه في فيلم Oppenheimer.
أفضل ممثلة
إيما ستون، عن دورها في فيلم Poor Things
أفضل فيلم لعام ٢٠٢٣
Oppenheimer
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