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ثقافة وفنون

أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77

أفلام البافتا، فيتو
أفلام البافتا، فيتو

اختتمت منذ ساعات، فعاليات النسخة الـ ٧٧، من حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية، الذي أقيم في العاصمة لندن، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، والعالم.

وأعلن رسميا، عن أسماء الفائزين والتي حملت عددا من المفاجآت.

أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77

فيما استحوذ عدد من الأفلام علي نصيب الأسد من جوائز الحفل، ليأتي فيلم Oppenheimer، في المركز الأول كأكثر الأفلام فوزا في البافتا، بحصيلة بلغت سبع جوائز، تلاه فيلم Poor Things، بخمس جوائز، وجاء في المركز الثالث فيلم The Zone Of Interest، بثلاث جوائز، فيما حصد فيلم The Holdovers جائزتين.

 

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القائمة الكاملة للفائزين في حفل توزيع جوائز البافتا الـ 77:

أفضل سيناريو أصلي

فيلم  ANATOMY OF A FALL

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أفضل مؤثرات بصرية 

أفضل تصميم إنتاج ديكورات تصوير

أفضل تصميم أزياء

أفضل تصفيف شعر ومكياج

فيلم Poor Things 

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أفضل فيلم أنميشمين

 THE BOY AND THE HERON.

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أفضل ظهور في أول عمل في مسيرة كاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

 صناع فيلم  Earth Mama

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أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية 

فيلم The Zone Of Interest

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أفضل اختيار ممثلين 

المسؤولين عن اختيار الطاقم التمثيلي لفيلم THE HOLDOVERS

 

 

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أفضل تحرير لقطات

 جينيفر لامي فيلم Oppenheimer 

أفضل تصوير سينمائي

هويت فان هويتما 

فيلم Oppenheimer 

أفضل موسيقى تصويرية 

 لودفيغ جورانسون فيلم  Oppenheimer 

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أفضل سيناريو مقتبس

 فيلم AMERICAN FICTION 

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أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونير، عن أدائه في فيلم OPPENHEIMER

أفضل ممثلة مساعدة 

دافين جوي راندولف، عن أدائها في فيلم The Holdovers 

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أفضل فيلم وثائقي

20Days in Mariupol 

أفضل صوت 

أفضل فيلم بريطاني

 فيلم  The Zone Of Interest 

أفضل فيلم بريطاني قصير

 Jellyfish & Lobster 

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أفضل فيلم أنيمشين قصير

 فيلم  CRAB DAY

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أفضل مخرج

 كريستوفر نولان، عن فيلم  Oppenheimer
 

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أفضل نجم صاعد 

الممثلة الشابة ميا ماكينا بروس، عن أدائها في فيلم  How To Have Sex 

أفضل ممثل

 كيليان مورفي، عن أدائه في فيلم Oppenheimer.

أفضل ممثلة 

إيما ستون، عن دورها في فيلم Poor Things

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أفضل فيلم لعام ٢٠٢٣

Oppenheimer 

Oppenheimer | Universal Pictures

 

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