منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

السلام، يعتبر السلام من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا بها، كما أنه تحية أهل الجنة كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة يونس: «دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الآية: 10)، والسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، وفي إطار ذلك نتعرض إلى الأحاديث التي تناولت فضائل السلام من السنة النبوية الشريفة.

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سورة يونس الآية 10، فيتو

أحاديث عن فضائل السلام

وتعددت فضائل السلام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة ومنها:

المحبة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (رواه مسلم).

السلام، فيتو

دخول الجنة

قال صلى الله عليه وسلم: «اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام» (رواه الترمذي).

الثواب الكبير

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مرّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مجلس فقال: «سلامٌ عليكم، فقال له: (عشر حسنات)، ثم مرّ آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله، فقال له :(عشرون حسنة)، ثم مرّ ثالثٌ فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له: (ثلاثون حسنة)، (رواه ابن حبان في صحيحه).

وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه.

السلام عليكم

حق المسلم

وقال صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» متفق عليه.

تحية النبي

ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ردّ على تحيّته بقوله: «وعليك ورحمة الله» (رواه مسلم).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» رواه أبو داود.

أبخل الناس

وقال صلى الله عليه وسلم: «أبخل الناس من بخل بالسلام» رواه الطبراني.

حسد اليهود على السلام

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال :«ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين» رواه الإمام البخاري.