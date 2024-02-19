دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والقناة الناقلة

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميديما الغانى

وتقام مباراة الأهلى وميديما الغانى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميديما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من التدريبات خلال اليومين وذلك بعد العودة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى مثلهم، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

مشوار ميدياما الغاني بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الغانى 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في أربع مباريات وأحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفًا.

مباريات ميدياما الغاني بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- ميدياما الغاني 1-0 ريمو ستارز النيجيري ذهاب دور ال 64

2- ميدياما الغاني 0-1 ريمو ستارز النيجيري إياب دور ال 64 (3-2) ركلات الترجيح

3- ميدياما الغاني 3-1 هوريا الغينى ذهاب دور ال 32

4- ميدياما الغاني 1-2 هوريا العينى إياب دور ال 32

5- ميدياما الغاني 0-3 الأهلى الجولة الأولى بدور المجموعات

6- ميدياما الغاني 2-1 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

7- ميدياما الغاني 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثالثة بدور المجموعات

8- ميدياما الغاني 0-3 يانج افريكانز التنزاني الجولة الرابعة بدور المجموعات