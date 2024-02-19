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سياسة

نقيب الصحفيين يخاطب إدارة "بي بي سي" بالقاهرة بشأن التحقيق مع صحفية واتهامها بمعاداة السامية

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أشرف مدبولي، مدير مكتب “بي بي سي” بالقاهرة، بشأن استدعاء الزميلة سالي نبيل، عضو نقابة الصحفيين، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة "بي بي سي"، للتحقيق معها ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد الـ"بي بي سي" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة "التليجراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على “تويتر”.

 

التضامن مع صحفية بي بي سي 

وقال: "في البداية، فإن النقابة تعرب عن كامل تضامنها مع الزميلة، وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وأن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، الذي سبقته إحالة زملاء آخرين للسبب نفسه مع بداية العدوان الصهيوني، هو تكريس للعصف بالصحفيين، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية".

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وأضاف: "وبناءً على ما سبق تطالب النقابة بإيقاف التحقيق مع الزميلة، ووقف أية إجراءات عقابية ضدها فورًا، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، المنصوص عليه في قوانين النقابة".
 

إخطار النقابة بالتحقيق مع الزميلة 

وشددت النقابة على ضرورة إخطارها قبل التحقيق معها، أو قبل إجراء أى تحقيقات مع أي زميل آخر من أعضاء الجمعية العمومية، وتؤكد أن أي إجراء بحق الزميلة في غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه. 
 

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بي بي سي الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين أشرف مدبولي مدير مكتب “بى بى سي” بالقاهرة سالى نبيل عضو نقابة الصحفيين والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية فى القاهرة معاداة السامية هيئة الإذاعة البريطانية

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