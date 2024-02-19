تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش بالشرقية (فيديو وصور)

في لفتة طيبة، نظمت مدرسة شرويدة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية في محافظة الشرقية ممرًا شرفيًا لـ"عبد المنعم السيد بدوي"، المعلم بالمدرسة، ووالد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد عبد المنعم لبلوغه السن القانونية للتقاعد، والذي حضر خصيصا من القاهرة للمشاركة في هذه الاحتفالية برفقة أسرته.

وشارك الطلاب والمعلمون بالمدرسة فى الممر الشرفي، وذلك بتقديم شهادات تكريم وكذلك هدايا تذكارية، سائلين الله له التوفيق والسداد فى خطواته المستقبلية، كما قدم والد نجم الأهلي الشكر لجميع المشاركين على مشاعرهم النبيلة، ممتنا لهم على ما أبدوه من مشاعر وحسن وداع له.

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ممر شرفي لوالد نجم الأهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق صورًا، لنجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني اللاعب محمد عبد المنعم أثناء حضوره عقد قران بأحد المساجد الكائنة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ممر شرفي لوالد نجم الاهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

عبد المنعم يلتقط صورا تذكارية مع أهالي قرية شرويدة

وحرص نجم دفاع النادي الأهلي وابن قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق على التقاط الصور التذكارية مع أهالي قريته والمقربين من العروسين خاصة الأطفال وسط حالة من الفرحة والسعادة.

ممر شرفي لوالد نجم الاهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء موعدا للسفر إلي غانا لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد نجم الأهلي بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلي غانا لمواجهة فريق ميدياما.

وبات من المنتظر أن يعقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي جلسة مع جهازه المعاون الإداري خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلي غانا في ظل ضيق الوقت بين عودة البعثة إلي القاهرة صباح اليوم والسفر إلى غانا الثلاثاء قبل مواجهة ميدياما الجمعة المقبل.

تكريم والد عبد المنعم بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

من جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد نجم الأهلي بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

كما يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق ميدياما الغاني بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد نجم الأهلي بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الجمعة القادم على ملعبه ووسط جماهيره في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد محمد عبد المنعم بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ممر شرفي لوالد نجم الأهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

ترتيب مجموعة الأهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من 4 مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من 4 مباريات