الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش بالشرقية (فيديو وصور)

تكريم والد محمد عبد
تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش، فيتو

في لفتة طيبة، نظمت مدرسة شرويدة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية في محافظة الشرقية ممرًا شرفيًا لـ"عبد المنعم السيد بدوي"، المعلم بالمدرسة، ووالد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد عبد المنعم لبلوغه السن القانونية للتقاعد، والذي حضر خصيصا من القاهرة للمشاركة في هذه الاحتفالية برفقة أسرته.

الأهلي يغلق ملف رحيل محمد عبد المنعم إلى قطر القطري

وشارك الطلاب والمعلمون بالمدرسة فى الممر الشرفي، وذلك بتقديم شهادات تكريم وكذلك هدايا تذكارية، سائلين الله له التوفيق والسداد فى خطواته المستقبلية، كما قدم والد نجم الأهلي الشكر لجميع المشاركين على مشاعرهم النبيلة، ممتنا لهم على ما أبدوه من مشاعر وحسن وداع له.

 

Advertisements

ممر شرفي لوالد نجم الأهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

بعد الخروج، نجم الأهلي يحضر عقد قران بالشرقية ويلتقط الصور مع أهالي قريته (صور)

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق صورًا، لنجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني اللاعب محمد عبد المنعم أثناء حضوره عقد قران بأحد المساجد الكائنة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

 

ممر شرفي لوالد نجم الاهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

عبد المنعم يلتقط صورا تذكارية مع أهالي قرية شرويدة

وحرص نجم دفاع النادي الأهلي وابن قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق على التقاط الصور التذكارية مع أهالي قريته والمقربين من العروسين خاصة الأطفال وسط حالة من الفرحة والسعادة.

ممر شرفي لوالد نجم الاهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

رحلة الشياطين الحمر إلى غانا.. موعد سفر بعثة الأهلي لمواجهة ميدياما.. القناة الناقلة للمباراة.. وهذا ترتيب المجموعة

دوري أبطال إفريقيا، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء موعدا للسفر إلي غانا لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد نجم الأهلي بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلي غانا لمواجهة فريق ميدياما.

وبات من المنتظر أن يعقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي جلسة مع جهازه المعاون الإداري خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلي غانا في ظل ضيق الوقت بين عودة البعثة إلي القاهرة صباح اليوم والسفر إلى غانا الثلاثاء قبل مواجهة ميدياما الجمعة المقبل.

تكريم والد عبد المنعم بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

من جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد نجم الأهلي بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

كما يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق ميدياما الغاني بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد نجم الأهلي بعد بلوغه سن المعاش بالشرقية، فيتو

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني  

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الجمعة القادم على ملعبه ووسط جماهيره في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تكريم والد محمد عبد المنعم بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ممر شرفي لوالد نجم الأهلي تكريمًا له بعد بلوغه سن المعاش، فيتو

ترتيب مجموعة الأهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من 4 مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من 4 مباريات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ممر شرفي لوالد نجم الاهلي ممر شرفي لولد محمد عبد المنعم اللاعب محمد عبد المنعم تكريم والد نجم الاهلي لاحالته للمعاش محمد عبد المنعم شرويدة محافظة الشرقية مدرسة شرويدة الثانوية المشتركة مدرسة شرويدة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية نجم النادى الأهلي والمنتخب الوطني محمد عبد المنعم

مواد متعلقة

خالد الدرندلي يناقش خطة تطوير حرم جامعة الزقازيق

حماية الطفل تعقد اجتماعًا بمركز التدريب بمدينة الزقازيق في الشرقية

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

"أنا أعمل اللي عايزاه"، شيرين عبد الوهاب تحرج أحد المنظمين بحفلات الليالي المصرية السعودية

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش بالشرقية (فيديو وصور)

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

المزيد
الجريدة الرسمية