رئيس شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد انخفض إلى 53 ألف جنيه

أسعار الحديد، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، سعر طن الحديد ارتفع في يناير الماضي لأكثر من 10 آلاف ليصل سعره من 45 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بحوالي 62 ألف جنيه.

انخفاض أسعار الحديد

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "في المساء ع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي": مع انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي وتدخل الدولة سعر طن الحديد تراجع إلى ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه.

أسعار الحديد

وأكد: سعر طن الحديد حاليا يتراوح ما بين 48 ألف جنيه إلى 49920 جنيها أرض المصنع ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 53 ألف جنيه.



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ركود في سوق مواد البناء

ولفت إلى أن هناك توافرا في مواد البناء ولكن هناك حالة من الركود في السوق بشكل عام.



وترصد فيتو أسعار الحديد مطلع فبراير 2024

سعر طن حديد شركة المصريين بلغ 42 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد الكومي 49 ألف جنيه.

ووصل حديد العشري 49 ألف جنيه.

والمراكبي 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد الدخيلة 52 ألف جنيه.

شركة الجارحي 49 ألف جنيه للطن.

إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 2023

وأشار إلى أنه، وفقا لتقارير رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2023، بنسبة 5 %، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من تراجع إنتاج الحديد.

صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2032

وأوضح أن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2032، بنسبة 65 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.