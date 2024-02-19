إدمان المخدرات ندوة بعين شمس.. كيف يتسبب في انهيار الروابط الأسرية؟

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس، ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان: (إدمان المخدرات إهدار لرأس المال البشري ومعوق للتنمية المستدامة).

ندوة بعنوان "إدمان المخدرات" بكلية الآداب بجامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وإشراف ود. حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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حاضر في الندوة د. حنان سالم والتي أعربت عن أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها،على الفرد والمجتمع وضرورة تكوين وعي إجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات وسلوكيات الأفراد بعبارة "أنت أقوى من المخدرات".

وأشارت إلى أن التنمية هي الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وتهتم كل دول العالم بالمورد البشري وتسعى للإرتقاء بها، أستعرضت سالم محاور الندوةالتي تضمنت المشكلات التي تمثل عائق للتنمية، ومن هذه المشكلات "المخدرات" أشارت أن تاني أكبر تجارة في العالم بعد السلاح هي المخدرات فهي مصدر رئيسي لغسيل الأموال، فهي ظاهرة عالمية عابرة للقارات.

المخدرات ظاهرة متعددة الجوانب

كما أكدت أن المخدرات ظاهرة متعددة الجوانب، وهي اجتماعية، اقتصادية، سياسية، أمنية، وبينت من أسباب إدمان المخدرات، أسباب ذاتية، وأسرية، واجتماعية، ونفسية، واقتصادية.

فالأسباب الذاتية هي معتقدات للمدمن يبرر فيها أسباب تعطية للمخدرات وتتمثل في تحسين الحالة المزاجية، ويعتقد أنها تزيد من القدرة الجنسية، وتجعله لايحس بالشعور بالملل والوحدة،

وكذلك العوامل الأسرية فإن فساد المناخ الأسري والتصدع الأسري(الفيزيقي_السيكولوجي)، وشدة العنف الممارس على الأبناء ( القسوة الذائدة)يساعد على الإدمان وكذلك، العوامل الإجتماعية مثل (الجهل، رفقة السوء، وجود عصابات.)كل ذلك يشكل خطر في سلوكيات الفرد ويساعد آفه الإدمان بالتغلب علية،

الشخص المدمن يسرق ليتعاطى المخدرات

وأوضحت أن الاضطرابات النفسية مثل (الإفراط في النزوات، والكبت المفرط) خطأ يقود للإنحراف؛ مما يتطلب وجود توازن داخلي، وكذلك العوامل الاقتصادية مثل البطالة، الفقر وقلة موارد الأسرة يجعل الشخص المدمن يسرق ليتعاطى المخدرات، وكذلك الدخل الزائد يساعد في تعاطي المخدرات.

استعرضت سالم أن من الآثار المترتبة على الإدمان انهيار الروابط الأسرية، تغير طبيعة الأدوار الأساسية لاسيما إذا كان المدمن أحد الوالدين أو كلاهماوكذلك إدمان المخدرات يعطل طاقات الشباب، والقضاء عليهم بأعتبارهم الفئة الأولى المستهدفة في حروب الجيل الرابع والخامس المتعلقة بخلخلة المجتمع من الداخل وزعزعة الثوابت الدينية والعبث بمنظومة القيم (التي تعد ركن أساسي في بناء الحضارة).

تغليظ العقوبة على تجار المخدرات وسد ثغرات القانون

واستعرضت د. حنان سالم آليات المواجهة وهي العمل على منع تسرب المواد المخدرة داخل البلاد وتغليظ العقوبة على تجار المخدرات وسد ثغرات القانون، التي ينفذون منها دون عقاب، وكذلك ملء فراغ الشباب وتوفير الفرص لنمو مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

وأكدت أنه لايجب الاكتفاء بالعلاج الطبي، بل يجب أن يكتمل بالتأهيل النفسي والاجتماعي حتى لاينتكس المدمن أو المتعافي، وعمل برامج توعوية للشباب بصفة مستمرة حول مخاطر المخدرات.