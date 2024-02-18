الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

بيان بريطاني أوروبي بشأن هجمات الحوثي في البحر الأحمر

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أن سوناك ودير لاين نددا بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي  في البحر الأحمر.

وأضافت أن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف في إسرائيل وغزة.

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ونقلت رويترز عن البيان إن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.

 

تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة الحوثي اليمنية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة  الحوثي اليمنية، استهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن وغواصة وزورقًا مُسيرا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأمريكية، بنجاح 5 ضربات دفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة وزورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وأوقفت منصة X  (تويتر سابقا) حسابَ جماعة الحوثي اليمنية  مع بدء تنفيذ القرار الأمريكي بإدراجها على قائمةِ الإرهاب.

 

تعطيل حساب جماعة الحوثي على موقع "إكس"

وحسب وسائل إعلام الجماعة، تم "تعطيل حساب موقع  الحوثي الرسمي على منصة إكس"، الأمر الذي اعتبرته إدارة الموقع الحوثي "مخالفًا لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان"، في الوقت الذي تحجب فيه الجماعة عشرات المواقع الإخبارية عن التصفح في اليمن.

وخاطبت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق، منصات (فيسبوك، إكس، تليجرام، انستغرام، تيك توك)، لمطالبتها بحظر حسابات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وطالبت المذكرات التي بعثها وزير الإعلام معمر الإرياني، كبريات منصات التواصل الاجتماعي، بحظر محتوى الحوثيين "استنادا إلى قرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".

كما استندت المذكرات على قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة ارھابیة" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.

وأشارت إلى تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) في "نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".

وشددت مذكرات الحكومة على إغلاق تلك الصفحات التي قالت إن الجماعة "تستغلها كمنابر للإرهاب"، وذلك "للحد من إرهاب هذه الجماعة" الذي قالت إنه "فاق خطر كل الجماعات الإرهابية".

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة الحوثي

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بريطانيا سوناك أوروبا المفوضية الأوروبية الحوثيين البحر الأحمر

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