الخارجية الفلسطينية: عضويتنا الكاملة بالأمم المتحدة لا تحتاج إلى إذن نتنياهو

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لا يحتاج إلى "رخصة أو إذن" من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك ردا على قرار حكومة إسرائيل برفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

رفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية



وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان أن “جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأميركية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبا لنتنياهو سواء من الناحية القانونية أو السياسية”.

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حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني



وأوضح البيان أن "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تمامًا عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".



بدورها، قالت حركة حماس في بيان إن القرار الإسرائيلي "يشكل تحديا للمنظومة الدولية، وتأكيدا على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضافت الحركة أن سياسة إسرائيل "منذ الشروع في المفاوضات قبل أكثر من ثلاثين عاما والمرتكزة على كسب الوقت، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولا إلى فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني والعالم، تحتم على المجتمع الدولي العمل على كسر هذا الصلف والتلاعُب بحقوق شعبنا ومصير المنطقة".

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقعت على إعلان يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

من جانبه ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن تُحقق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.



نتنياهو يعارض قيام الدولة الفلسطينية



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، ومثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل".

