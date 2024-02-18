الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

سيناتور أمريكي بارز يتحدث عن ضرورة استبعاد دول من حلف الناتو

الناتو، فيتو
الناتو، فيتو

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن الدول التي ترفض الامتثال لمتطلبات رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي يجب استبعادها من حلف شمال الأطلسي.


التزام الدول يتوريد مصاريف الانفاق الدفاعي


وأضاف جراهام في تصريح لشبكة "سي بي إس": "أعتقد أنه من المنطقي أن يلتزم الجميع بنسبة 2%"، مشيرا إلى أن "19 دولة من أصل 31 بحاجة إلى الدفع لا تخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أريد أن يكون هناك نظام يتم فيه طردك إذا لم تدفع".
ووفقا للسيناتور الأمريكي فإن الرئيس السابق دونالد ترامب "محق في أنه يريد أن تفي دول الناتو بالتزاماتها بنسبة 2%".
في قمة مدريد في يونيو 2022، أكد أعضاء الناتو مجددا التزامهم برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2014، وبناء على طلب من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وعدت الدول الأعضاء فيه بزيادة إنفاقها العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

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وتسببت التصريحات والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب إسهاماتها المنخفضة بتمويله، في إلقاء الضوء على أكبر حلف دفاعي في العالم.


ترامب يهاجم الدول الأعضاء في الناتو


وكان ترامب صرح مطلع الاسبوع  الماضي خلال تجمع انتخابي أنه قد يشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
ووصف الرئيس الحالي جو بايدن التصريحات، بأنها ترقى إلى حد الانحناء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: لم ينحنِ أي رئيس آخر في تاريخنا أمام دكتاتور روسي، دعوني أقول هذا بأوضح ما أستطيع: لن أفعل ذلك أبدًا، إنه تصريح غبي وأمر مخز وخطير، وغير أمريكي.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في بيان الأحد الماضي، من أن أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم بعضًا يقوض أمننا برمته، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة".
فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحلف لا يمكن أن يكون تحالفا عسكريا انتقائيا يسير وفق أهواء الرئيس الأمريكي.


ما هو اكبر حلف دفاعي في العالم


تأسس حلف الناتو عام 1949، إثر معاهدة شمال الأطلسي التي اتفقت الدول الأعضاء المؤسسة للحلف فيها، وعددها 12 دولة، حينها، على الدفاع المشترك، ضد أي هجوم من قبل أطراف خارجية.
ويقع المقر الرئيس لحلف الناتو الذي يرأسه رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولنبرج، في بروكسل البلجيكية، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس بلجيكا.
يضم 31 دولة الآن، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك ثلاثتها حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، فيما تقترب فنلندا والسويد من الانضمام إلى الحلف بعدما تقدمتا بطلب لذلك إثر حرب روسيا وأوكرانيا التي تسعى أيضًا للانضمام.
شارك الحلف بعدد من العمليات العسكرية جميعها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، أي بعد الحرب الباردة شملت هذه التدخلات: أزمة البوسنة والهرسك، وأزمة كوسوفو، والحرب في أفغانستان، وبعثة التدريب للأمن العراقي عام 2004، وأزمة القرصنة في خليج عدن، والأزمة في ليبيا.
 

أمين عام حلف الناتو: دعم أوكرانيا بـ10 مليارات دولار لشراء إمدادات عسكرية

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